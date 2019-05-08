喬治亞首罰性騷擾 東歐女權路還很長

2019-05-08 17:11 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



中亞的喬治亞共和國7日終於將性騷擾罪明文化，保障女性權益。 台灣醒報（擷自GDJ pixabay） 分享 facebook

「雖然喬治亞終於對性騷擾開罰，可是我們還有很長的路要走。」中亞國家喬治亞共和國7日終於將性騷擾罪明文化，讓女性有申訴管道並可依法向加害者索償。不過，外媒分析，許多前蘇聯統治的國家到現在還是不注重女權，

沒有規範性騷擾、性侵的相關罰則，這些地區的女性在受到男性無理對待時，仍無法受到國家保護。

根據《歐洲新聞網》報導，喬治亞雖然規定不能在公眾場合性騷擾，可是法律制訂後卻從來沒有執行任何處分。但隨著性騷擾案的被害人紛紛出面指控加害者，加上當地性平團體持續奔走下，再加上目前政府希望跟歐洲進行整合，也需要在人權、性別等議題跟上歐盟標準下，才終於走出這一步。

「這對於喬治亞的女權是重大的一步。」隸屬當地女權團體「Equality Now Eurasia」的專家達卡諾西絲表示，許多受害人在後來#Metoo運動從美國流行到歐洲後，也逐漸願意將自己的心聲講出，進而推動當地立法機構改變政策，往比較開明的方向前進。

不過她也分析，許多前蘇聯衛星國家女權仍然不彰：亞美尼亞、亞塞拜然等中亞國家目前都還沒對性騷擾進行開罰；摩爾多瓦、烏克蘭雖然有對性騷擾制定一些法律，但仍然不夠全面的保障女性在任何場合遇到性騷擾時，能獲得救濟的權利；不過她提到，波羅的海三小國因為較早進入歐盟，所以相關法令也比較早制定。

《德國之聲》先前也報導，在一戰後的歐洲，由於男性在戰場上大量死亡，許多女性必須工作，導致爭取女權的聲音陸續出現。在德國，也是在少數女性持續奔走下，才將保障性別平等的法律制定到德國當時的《威瑪憲法》中。因此，即是現在狀況比以前好轉，但在一些比較保守的國家，爭取女權的路仍然漫長。

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