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兒童關心氣候議題好處多 還會影響父母

2019-05-08 17:10台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

孩子的某些議題的關心，也會影響到父母親的看法。 台灣醒報（擷自Flicker）
孩子的某些議題的關心，也會影響到父母親的看法。 台灣醒報（擷自Flicker）
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美國最新研究發現，家中孩子對於父母親就氣候變遷的看法與重視程度有很大的影響力，而且女孩的影響力勝過男孩。原因之一是父母與兒童之間存在的信任感，能讓諸如氣候變遷等感受為主的議題更容易交談。

據《Treehugger》報導，北卡羅來納大學研究人員先讓學校老師在課程內加入氣候變遷的資訊，研究開始之前，共有238位學生與292位家長完成問卷，藉此了解他們對於氣候變遷的關心程度。

參與者事後被區分為控制組與實驗組，後者再被給予新的氣候變遷資訊。經過2年期間，所有的人再完成第二份問卷，參與者對於氣候變遷的關心程度則以17分測量，-8表示最不關心，+8表示最關心。

研究人員道兒森指出，結果發現兒童會將學校所學的資訊帶回家裡並與家長溝通，促使父母親重新審查自己的看法。

另外，研究結果也發現改變看法最多的是父親、保守家庭與家中有女兒的家長。雖然女兒比兒子更有影響力的原因尚不明朗，但研究人員推測是因為女生較易表達以及對該議題更關心有關。

據《科學人》報導，道兒森表示，「如果我們能夠促使這種針對針對氣候變化團體性與對話的建立，我們便可齊心協力進而共同解決問題。」

2016年一項對女童軍的研究也發現，透過對於能源消耗的教育可促使家中能源使用減少。

本次研究結果刊登在《自然氣候變化》期刊。

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