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傻眼！ 波札那辦大象高峰會 總統竟送象腳椅

2019-05-08 15:31聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

南非克魯格國家公園旁野生動物保護區的大象。路透
南非克魯格國家公園旁野生動物保護區的大象。路透
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波札那主辦卡薩內大象高峰會（Kasane Elephant Summit），總統馬西西（Mokgweetsi Masisi）竟然贈送象腳椅給出席的納米比亞、尚比亞及辛巴威領袖。高峰會主旨是討論野生動植物對人類的影響，以及合法、非法的大象產品交易，並交換禁止盜獵大象的構想。

馬西西在大象高峰會上將藍布包裹的象腳椅送給納米比亞、尚比亞及辛巴威元首，這四個國家以及南非聯合呼籲放寬禁售象牙的禁令。他們主張，象牙交易的收入可用在保育計畫上。

非洲南部為世界上最多大象棲息地區，這四個國家也是非洲大象最多的國家。

盜獵大象情形在非洲很嚴重，據估計，每年約三萬頭大象被獵殺，現在只剩45萬頭大象。國際組織提倡禁止銷售象牙以阻止盜獵，得到廣大的回響，但如何防制大象侵入人類居住地造成破壞，仍有歧見。

波札那有13萬頭大象，人類與大象持續有衝突。大象議題在選舉年影響甚大，去年上任的馬西西改變了前任總統卡馬（Ian Khama）提倡的大象保育政策，雖然波札那已取消獵殺少數大象的做法，鄉間主張放寬狩獵限制的呼聲甚大。批評者說，禁獵會使有錢觀光客打消旅遊念頭，減少波札那觀光業第二大收入來源。

納米比亞、南非以及辛巴威允許獵象，並支持向《華盛頓公約》要求允許庫存象牙交易以支應大象保育計畫費用。

反對象牙交易的人指出，十年前開放的有限度銷售導致近年盜獵情況嚴重攀升。

大象象牙非洲
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