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痲疹肆虐全歐 兩個月已破3萬例

2019-05-08 15:41台灣醒報 記者施養正╱台北報導

世界衛生組織報告指出，截自2019年2月，歐洲痲疹病例已超過3萬4千例。 台灣醒...
世界衛生組織報告指出，截自2019年2月，歐洲痲疹病例已超過3萬4千例。 台灣醒報（擷自Flickr）
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痲疹疫情肆虐歐洲，2個月已破3萬例！外媒報導，截至今年2月，歐洲已出現多達3萬4千名痲疹患者，尤其以烏克蘭最為嚴重，世界衛生組織（WHO）也在最新的報告中警告，弱勢家庭須盡速接種疫苗，尤其是欲出國旅遊的民眾。WHO也提醒，歐盟必須立即採取行動，否則疫情將一發不可收拾。

疫情散布歐、美、亞

《紐約郵報》報導，據WHO最新釋出的報告指出，2019年前2個月，歐洲即出現超過3萬4千名痲疹病例，其中光烏克蘭一地就出現2萬5千名，且已奪走13條生命。此外，東歐的羅馬尼亞及阿爾巴尼亞，乃至於美國及亞洲的泰國、菲律賓等地，都有痲疹疫情的出現。

報導更指出，據聯合國兒童基金會2018年公布的調查顯示，近8年已有超過2,000萬兒童並未接種痲疹疫苗，「不論是小孩、成人或老人，任何預防的機會都不能放過。」

WHO強調疫苗接種

《CNN》則指出，痲疹近年來在歐洲地區瘋狂擴散，自2016年的5,273 例（13死）暴增到2017年的25,869例（42死），去年確診病例更達83,540例 （74死）。WHO指出，這是源於歐洲民眾逐漸停滯的疫苗接種比率，其中以中低收入族群、社會邊緣團體及抵抗力驟降的老人為大宗，即便歐洲區域在2次接種疫苗的比率於2017年達90%，WHO仍希望能提高比例至95%。

「所有進入幼稚園的幼童都須於入學前接種痲疹疫苗！」德國衛生健康大臣史潘對當地媒體表示，家長們必須加強對兒童的保護，否則有可能被處以罰款或被幼教機構排除。英國衛生大臣漢考課也痛批引起疫苗接種爭議的抗議人士，認為它們「不負責任且毫無道德」，並稱他們「滿手鮮血」應受社會譴責。

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