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伊朗退出部分核協議！已知會五國駐伊朗大使

2019-05-08 13:26聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

美國退出伊朗核協議8日屆滿一年，伊朗8日宣布「縮減」核協議中部分承諾，以因應協議其他成員國未能抵抗美國壓力，但伊朗不會全面退出協議。法國總統府消息人士表示，若伊朗違背核協議，將恢復國際制裁。

伊朗官媒報導，伊朗8日表示，部分退出與列強簽署的核協議，已寫信知會英國、法國、德國、俄羅斯和中國大陸五國駐伊朗大使，向他們提供有關縮減核協議計畫中的詳細訊息。

伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）對此表示，「伊朗未來的任何舉動將不會越線核協議的內容，伊朗也將不會退出核協議」，「歐盟和其他國家……沒有能力抵抗美方施壓，因此伊朗不會達成部分自願性承諾」。

法國總統府一名消息人士稱，歐洲國家尚不清楚伊朗目前正採取什麼措施，但若出現違反規定的舉動，將可能對伊朗重新施予制裁。

另名法國官員稱，若伊朗未能遵守該協議，將依照協議下的爭議機制處理，進而使聯合國安理會重新實施制裁。

川普2018年5月8日宣布退出伊朗核協議，經過一年的協商，雖然歐盟對伊朗表示支持，但美國對伊朗實施制裁與石油禁運。

伊朗半官方的ISNA通訊社報導，查瑞夫已啟程前往莫斯科會見俄羅斯總統普亭，討論兩國與國際事務。

伊朗稍早曾說它將增加濃縮鈾，也可能退出它其實不想廢棄的核協議。

美國官員日前透露，有可信情報指出，伊朗部隊計畫在伊拉克在內的地區向美軍發動攻擊。對此，五角大廈已經派出航空母艦打擊群和轟炸機特遣部隊到中東地區。美軍在敘利亞北部有2000名駐軍，另有5200名部隊在伊拉克。

伊朗首都德黑蘭一棟建築外牆有大型反美圖案，上面寫說「打倒美國」。歐新社
伊朗首都德黑蘭一棟建築外牆有大型反美圖案，上面寫說「打倒美國」。歐新社
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