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美砲轟中 想把北極海變成新南海

2019-05-07 22:35聯合報 記者李京倫╱即時報導

美國國務卿龐培歐6日在芬蘭出席北極理事會部長級會議期間說，美國打算加強在北極地區的軍力和活動，以牽制俄國和中國大陸在這個資源豐富地區「咄咄逼人的舉動」。他並批評大陸想在北極圈地區推動一帶一路計畫，把北極海變成新南海

北極理事會八個成員國在芬蘭北部羅瓦涅米市開會，龐培歐在會議開始前警告，由於石油、天然氣、礦藏和漁產豐富，「這個區域已成全球權力競技場，北極是蠻荒之地，但不表示可以目無法紀」。

龐培歐說：「中國在別處的行事咄咄逼人，在在告訴我們他們會怎麼對待北極。」

龐培歐警告，放任中國影響力擴張，很可能導致國家債台高築貪腐叢生、低品質投資、軍事化和自然資源不受控制地遭到剝削。他說：「難道我們希望北極海變成新南海，充斥著軍事化和互別苗頭的領土聲索？」

龐培歐表示，中國自稱是近北極國家，但中國到北極地區最近也要1450公里，「只有北極國家和非北極國家，不存在第三類國家，中國這樣宣稱什麼也得不到」。

龐培歐說，北京當局2012年到2017年在北極地區總共投資近九百億美元，企圖享盡「北方航道」的利益。北方航道取道俄國北方海面，大幅縮短太平洋到大西洋的航行時間，由於冰層融化而日漸可用。中俄兩國想讓北方航道成為一帶一路計畫的一部分。

大陸外交部北極事務特別代表高風回應說：「龐培歐說這是權力競技場，若說競爭，讓我們瞧瞧誰能交到更多朋友。」

大陸外交部發言人耿爽回應說，美方個別人士對中方參與北極事務的批評指責與事實不符，完全是顛倒黑白，別有用心。他說，在北極問題上，中方主張保護環境、合理利用、依法治理和國際合作，「中國不會越位介入完全屬於北極國家之間的事務，但在北極跨區域和全球性問題上，中國也不會缺位」。　　

另一方面，龐培歐譴責俄國「挑釁」，指控俄國企圖再度將北極地區軍事化。

龐培歐說，為了遏制競爭對手在北極地區的野心，美國將「進行軍事演習、加強軍事駐在、重建破冰艦隊並多給海岸防衛隊經費」。

北極理事會是一個國際論壇，關注鄰近北極的政府和原住民面對的問題，美俄是成員國，大陸是正式觀察員。

美國國務卿龐培歐七日在芬蘭出席北極理事會部長級會議。（美聯社）
美國國務卿龐培歐七日在芬蘭出席北極理事會部長級會議。（美聯社）
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北極龐培歐南海
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