日本F35A戰機黑盒子找到了 由中國製的打撈船找到
海外網引述日本產經新聞7日報導，日本失事F35A戰機的黑盒子部分零件已被找到。但儲存飛行紀錄的零件還未被發現。日方表示將繼續搜索。
4月9日晚間，日本航空自衛隊三澤基地一架F35A戰機墜毀。這也是日本乃至全世界首例F35A墜機事故。
事發後據稱中國、俄羅斯都想搶先一步找到這架世界最先進戰機的黑盒子，以破解其機密數據資訊。
5月7日，日本防衛相岩屋毅召開記者會表示，F-35A戰機的飛行資料記錄儀（FDR，簡稱「黑盒子」）已在事故現場附近海底被找到。然而現階段只找到了黑盒子的部分零件，儲存飛行記錄的零件還未被發現。防衛省將繼續搜索相關海域。
發現F-35戰機殘骸的船隻是日本從美軍借來的「梵古」號深海活動救援船。但這艘船並非美軍編制內的艦艇，而是商業海工公司新加坡超深度解決方案公司所有，美軍屬於臨時租賃。
值得一提的是，「梵古」號是中國製造。據國際船舶網介紹，2015年至2018年，新加坡超深度解決方案公司在招商局重工（深圳）有限公司下單訂造了6艘多用途潛水救援船，美軍此次租賃的「梵古」號於2018年第二季度交付新加坡船東。
日方此前動員飛機船艦與潛艇全力搜索，美國也派出具備海中捜索能力較強的船隻前往協助。此次除了發現了黑盒子的部分零件，還找到了覆蓋操縱席的一部分蓋子。岩屋毅稱，「我們將繼續全力尋找駕駛員和機體，並盡力探明事故原因」。
此前日媒表示，黑盒子可能已經與機體一同沉到約1500米深的海底，打撈工作非常困難。由於發現和回收工作進展緩慢，加上機密性問題，日本防衛省方面稱：即便能取出記錄裝置，可能也會由美方解析，將耗費時間。預計相關工作將長期化。
留言