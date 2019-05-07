日本F35A戰機黑盒子找到了 由中國製的打撈船找到

2019-05-07 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



海外網引述日本產經新聞7日報導，日本失事F35A戰機的黑盒子部分零件已被找到。但儲存飛行紀錄的零件還未被發現。日方表示將繼續搜索。

4月9日晚間，日本航空自衛隊三澤基地一架F35A戰機墜毀。這也是日本乃至全世界首例F35A墜機事故。

事發後據稱中國、俄羅斯都想搶先一步找到這架世界最先進戰機的黑盒子，以破解其機密數據資訊。

5月7日，日本防衛相岩屋毅召開記者會表示，F-35A戰機的飛行資料記錄儀（FDR，簡稱「黑盒子」）已在事故現場附近海底被找到。然而現階段只找到了黑盒子的部分零件，儲存飛行記錄的零件還未被發現。防衛省將繼續搜索相關海域。

發現F-35戰機殘骸的船隻是日本從美軍借來的「梵古」號深海活動救援船。但這艘船並非美軍編制內的艦艇，而是商業海工公司新加坡超深度解決方案公司所有，美軍屬於臨時租賃。

值得一提的是，「梵古」號是中國製造。據國際船舶網介紹，2015年至2018年，新加坡超深度解決方案公司在招商局重工（深圳）有限公司下單訂造了6艘多用途潛水救援船，美軍此次租賃的「梵古」號於2018年第二季度交付新加坡船東。

日方此前動員飛機船艦與潛艇全力搜索，美國也派出具備海中捜索能力較強的船隻前往協助。此次除了發現了黑盒子的部分零件，還找到了覆蓋操縱席的一部分蓋子。岩屋毅稱，「我們將繼續全力尋找駕駛員和機體，並盡力探明事故原因」。