影／俄客機迫降起火41死 旅客逃生還拿行李挨批

2019-05-07 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



俄羅斯航空公司（Aeroflot-Russian）一架蘇愷超級噴射100型客機，5日疑似因起飛後遭閃電擊中而緊急返航，迫降後還起火燃燒，造成41人不幸喪命。影片顯示，有不少乘客在逃生時，居然還花時間拿行李下機，可能延誤疏散時間。

俄羅斯航空公司在意外發生後聲稱，空服人員55秒就疏散完所有乘客，比一般標準程序的90秒還要迅速，而機長也是最後一個逃離飛機的人。但有一名機場官員卻表示，「許多乘客為了從頭頂上的置物箱帶走手提行李，延誤了疏散時間。」機場乘客拍攝影片也可見，逃離飛機的乘客中，不少人都手拎著大包小包的行李。

澳洲《News.com.au》報導，航空公司評級網站AirlineRatings主編湯馬士（Geoffrey Thomas）批評，這些人恐怕造成疏散困難，如不是因為如此，死亡人數可能會更少，這也突顯了困擾業界許久的問題：乘客不遵守機組人員的指示。

《News.com.au》報導，全球航空公司的機組人員都受過嚴格訓練，緊急情況下，要能在90秒內完全疏散機艙，但乘客卻不把飛安指示當一回事。包括2013年在舊金山降落起火的韓亞航空班機、2015年拉斯維加斯起飛起火的英國航空班機，再到2016年迫降杜拜的阿聯酋航空班機，都有乘客無視機組人員的指示，在逃生時還花時間去開置物箱找行李，擋到後方乘客逃生。