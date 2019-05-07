中國缺席核武協商 耿爽：層級不同

2019-05-07 18:01 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



中共外交部發言人耿爽。 圖／取自中共外交部官網 分享 facebook 「中國不會參加任何三邊核武裁撤協議的談判。」中國外交部發言人耿爽6日表示，中國對核武發展始終保持「最低限度」，強調與美、俄兩國的軍備競賽層級不同，因此缺席日前與美國總統川普及俄國總統普丁的三邊協商，耿爽強調，中國未來也不會參加相關國際協議。

川普欲訂新核武規範

《路透社》指出，川普和普丁日前會面商討訂定新的核武規範，且川普試圖拉攏中國一同參與協商，卻遭中國嚴正拒絕。耿爽指出，中國反對任何國家在軍控問題上拉中國下水，未來中國也不會參與國際上任何有關核武的協商活動。

《CNN》則報導，多位白宮高層對媒體表示，川普打算在2021年開創核武的新紀元，在此之前欲召集普丁及中國一同協商新的核武規範標準，報導指出，中國目前有280發核飛彈，而美、俄則都超過千發。但美國專家貝爾認為，若新規範在2021前未出爐，恐將使美、中、俄三國在這段期間內無限擴張核武實力，她更指出，川普想拉攏中國，是因為他對於新版的核武協議仍無想法。

中國拒絕協商

然而中國官媒《新華社》報導，耿爽於6日表示，中國始終秉持和平發展道路，並奉行防禦性國防政策。他強調，中國的國防投入強度合理，且核武力量始終維持在國家安全需要的「最低水平」，與美、俄相比，根本不在同一個層級，三國情況也完全不同。

耿爽更表示，當務之急應是美、俄等核武大國，按照國際社會共識，確實履行裁撤核武的特殊責任，並繼續以可被審核，且不可逆的形式逐步削減核子武器，並協助世界其他國家邁向廢除核武之路。

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