俄客機起火爆炸 空姐憶逃難：抓著衣領踢乘客出去

2019-05-07 17:41 香港01 歐敬洛／綜合報導



塔季揚娜是俄羅斯起火爆炸客機的當班空服員。 圖擷自 Metro UK 分享 facebook

俄羅斯航空客機因懷疑雷擊折返時迫降失敗，在莫斯科機場起火爆炸，造成41人死亡。事件中倖存的空姐回憶當時疏散情況，表示她需要「抓著乘客衣領踢他們出去」才成功讓部分乘客逃生，降低死傷數字。

塔季揚娜（Tatyana Kasatkina）是事故客機SU 1492當值的空姐，她回憶當時的情況：「飛機起飛不久後，外邊刮著大風和冰雹，窗外先發出一聲雜音，然後突然發生巨響。」塔季揚娜稱她當時看見了閃光，懷疑飛機遭雷電擊中。

飛機未停定已有乘客湧向前

機師當場表示飛機將會折返降落，但塔季揚娜形容當時機組人員與客艙乘客溝通出現問題，因為機上指示燈無法使用。當飛機半撞半跌的降落在莫斯科機場，還在高速滑行時，有乘客已即時起身站到通道口上，急不及待向前行。塔季揚娜指有乘客拿著手機，說著「機身起火了，我們現在要下飛機」。

當飛機停定後，窗外出現紅紅的烈火令全機變得恐慌，人們開始爭相逃難。塔季揚娜說道，當時機艙內還未有火炎：「飛機停下來後，我們就即時啟動疏散了。」

「我其實沒有怎麼看見乘客，因為我都是用腳踢他們出去的……我還逐一拉扯他們的衣領（推他們出去），確保不會有人阻塞路上。」

塔季揚娜是機上37名倖存者之一，她的拉扯腳踢雖然無禮，但成功拯救了多條性命。

塔季揚娜是俄羅斯起火爆炸客機的當班空服員。 圖擷自 Crime Russia 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》