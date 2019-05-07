再闢戰場？龐培歐嗆中國：在北極沒有任何權利

2019-05-07 16:11 世界日報 中國新聞組／北京7日電



美國國務卿龐培歐。 路透社 分享 facebook

就在美國總統川普威脅對中國提高關稅的一天後，美國國務卿龐培歐出席芬蘭「北極理事會」部長級會議，稱中國和俄羅斯在北極的行為具侵略性，又批中國企圖將北極變成另一個南海，更指中國不是一個北極國家，在北極沒有任何權利。2018年初，中國宣布自己是「近北極國家」。

綜合彭博、美國之音報導，龐培歐表示，中國自稱是近北極國家，但中國到北極最近也要900英里，「只有北極國家和非北極國家，不存在第三類國家。中國這樣宣稱什麼也得不到。」

龐培歐在北極理事會會議之前於芬蘭的羅瓦涅米發表演講，他描繪了如果允許中國在該地區擁有廣泛迴旋餘地後，北極所面臨的可怕景象。他說，中國在北極的投資造成生態破壞，並重申中國債務和劣質基礎設施項目構成的威脅。

龐培歐還說，「我們希望北冰洋變成另一個南中國海，用於軍事化和領土爭端嗎？我們希望將脆弱的北極環境暴露在與中國漁船在其附近海域造成的、或是由中國國內無人監管的工業行為造成的同樣的生態破壞之下嗎？我想答案是明確的。」

對於龐培歐的演說，中國外交部北極事務特別代表高風表示，歡迎美國的競爭，但不應妨礙中國與其他國家達成合作協議。

他表示，北極擁有豐富天然資源，已成為大國角力場所，八個北極理事會成員國必須調整應對新的形勢。

龐培歐在芬蘭的講話是為了強調美國對北極及其石油、天然氣、黃金和其他資源的要求。龐培歐還對俄羅斯進行尖銳的批評，指責俄羅斯採取了一系列咄咄逼人的行為，包括加強軍事化，以及要求其他國家申請透過北海航道的許可。