星大學生涉性案件 3年56起無人開除

2019-05-07 16:35 世界日報 編譯中心／綜合6日電



新加坡教育部長王乙康6日公布統計數據，包括新加坡國立大學等多所大學，從2015到2017學年度發生56件涉及與性有關不當行為案，其中10起案件被判有罪，無涉案學生開除。

新加坡國立大學去年11月發生男學生偷拍女學生洗澡風波，相繼引發新加坡媒體關注，王乙康6日透過國會答詢，公布多所大學過去三個學年涉及與性有關不當行為案件統計。

統計顯示，多所大學與性有關不當行為案，2015學年度共有17件、2016學年度共有18件、2017學年度共有21件。

王乙康表示，包括新加坡國立大學在內等多所大學共處理42件校園內與性有關不當行為案件，如加計校外發生14件案件，犯罪總數達56件。

他指出，56起案件中只有37案的被害人報警，其中，除4件仍在調查、2件罪證不足外，剩下31起案件中，有10名涉案被告被判有罪。

值得注意的是，10名被判有罪的被告中，原本有1人遭學校開除，但全案上訴後改判休學18個月處分。

星媒「聯合晚報」、「新明日報」報導，在統計的56起案件，新加坡國立大學（NUS） 25件、耶魯-國大學院（Yale-NUS）2件、南洋理工大學（NTU）20件、新加坡管理大學（SMU）6件，新加坡科技設計大學（SUTD）、新加坡理工大學（SIT）、新躍社科大學（SUSS）均各1件。