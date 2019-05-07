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親歐派贏得大選 北馬其頓加快進入歐盟

2019-05-07 16:35世界日報 編譯中心／綜合6日電

北馬其頓共和國大選決選結果6日出爐，親西方的執政聯盟候選人潘達洛夫斯基勝出，預料將可加快北馬其頓加入歐洲聯盟（EU）與北大西洋公約組織（NATO）進程。

路透報導，根據已開出的99.5%選票，馬其頓社會民主聯盟（Social Democratic Union of Macedonia）候選人潘達洛夫斯基（Stevo Pendarovski）得票率51.7%，民族主義政黨「馬其頓內部革命組織-馬其頓民族團結黨」（VMRO-DPMNE）候選人席楊諾夫斯卡-達夫科娃（Gordana Siljanovska-Davkova）則囊括44.7%選票。

潘達洛夫斯基的勝出，將使得北馬其頓加入國際組織更加順利，6月預料可展開加入歐盟談判，明年也將成為北約第30個成員國。

選舉結果宣布後，潘達洛夫斯基告訴記者：「這個概念的勝利，替北馬其頓共和國迎來未來，也是我們進入歐洲的門票。」

總理柴伊夫（Zoran Zaev）向潘達洛夫斯基道賀，他說：「從今天起，沒人能擋在進步的道路上。我們昭告天下，我們已經準備好加入歐洲。」

原名「馬其頓」的這個前南斯拉夫國家因與希臘達成更改國名協議導致國內分裂，選戰因而失焦，掩蓋了其他議題的重要性。

希臘數十年來要求「馬其頓」改名，因為希臘北部也有一個省分名為「馬其頓」。今年稍早，兩國正式達成協議，馬其頓正式改名為「北馬其頓共和國」（Republic of North Macedonia）。

希臘得票率
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