巴拿馬準總統警告：美要提防中國插旗中美洲

2019-05-07 16:29 世界日報 編譯中心／綜合6日電



巴拿馬總統當選人柯狄索（Laurentio Cortizo）。 法新社 分享 facebook 巴拿馬總統當選人柯狄索（Laurentio Cortizo）表示，美國應該更關注中美洲，否則恐將被中國迎頭趕上，因為中國已獲外交支持，近年也增加在這個區域的投資。

巴拿馬選務法庭表示，溫和中間偏左民主革命黨（Democratic Revolution Party）推出的柯狄索，以極小差距贏得5日的總統大選。柯狄索意外僅獲得33％選票，只領先主要對手民主更新黨（Democratic Change）候選人魯斯（Romulo Roux）2個百分點。魯斯得票率31.06%，雙方差距不到4萬票。

然而巴拿馬爆發涉及巴西營建巨擘奧德布雷契公司的貪汙醜聞，加上「巴拿馬文件」外洩，使國家形象蒙塵，輿論要求肅貪和縮減貧富差距的聲浪愈來愈大。「巴拿馬文件」是巴拿馬法律事務所「莫薩克馮賽卡」1150萬份文件，詳述全球富豪如何境外避稅。

55歲的柯狄索承諾嚴厲打擊挪用公款，以改善供水和醫療等公共服務，成功吸引巴拿馬280萬選民注意。

柯狄索曾赴美國受教育，擔任過農業部長及商人。他表示，如果美國忽視長期以來視為自家後院的地區，那等於是邀請中國趁虛而入。

柯狄索在大選前接受路透訪問時說：「我們必須，也曾要求他們多關注這個地區，整個地區，不只是巴拿馬。」他又說：「他們得更加關注，在他們不注意時，另一個國家已取得進展。」

談到與中國關係，柯狄索曾說，他將繼續加強聯繫，但暗示可能不會像即將卸任的總統瓦雷拉那樣積極。柯狄索說，他將檢討其中一份高速鐵路建設合約的付款結構。中國國家主席習近平去年12月訪問巴拿馬時，巴拿馬和中國在貿易、基礎建設、銀行、觀光和其他領域簽訂19項合作協定。

柯狄索表示，他已經與中國駐巴拿馬大使有過坦率的對話，重申他的政府希望與中國進行商業合作，但必須對兩國都有利。