加拿大中國留學生 惡意欠債風蔓延

2019-05-07 15:23 世界日報 中國新聞組／北京7日電



中國留學生或旅遊者在離境加拿大前，惡意欠債不還的現象日趨嚴重，引發輿論關注。自由亞洲電台報導，很多中國留學生抱持著「反正離開了也不會再回來」，而且加拿大銀行或警察也追不到人，不賴白不賴。因而許多人在加拿大欠下信用卡、房租或是汽車租賃等債務卻一走了之。

就讀加拿大西門菲沙大學的孟寧說，留學生裡總會見到一群喜歡偷雞摸狗、貪便宜的人，還有人分享討論怎樣逃債的方式，說在加拿大不還錢也沒關系：「他們就是抱著一種無所謂的態度，想說離開了也不會再回來，加拿大銀行或警察也追不到人。有人就是畢業回國前購買奢侈品，還帶回中國拿出去賣。」

報導指出，加拿大律師李廣田經手過不少這類跨國追債的案件。他說，這種現象並不是現在才發生，但日益嚴重。不僅是留學生可能惡意欠債，還有的是旅客身分。他們看準中國的金融系統和國際不掛勾，認為對自己的信用紀錄和生活不會造成影響，所以更囂張。

「就是出現許多賴皮的現象，這些人到了海外以後就學著耍賴，認為不犯法，反正我欠了債，但是以後不在這裡了，你能把我怎麼樣？國際上掛勾是很困難的，因為司法管轄權的問題，還有涉及財務隱私上的問題。」李廣田說。

李廣田說，這類欠債案件不是刑事犯罪只是民事債務糾紛，警方不會介入。但可以向法庭提出訴訟，因為有案底紀錄只要這個人一入境加拿大就可以逮捕他。加拿大稅務局官員則表示，留學生在加拿大都有社會保險號碼和報稅紀錄，未來若回到加拿大工作都可以追蹤到其金融債務信息。