要穿俏護士裝？英護士穿制服破馬拉松紀錄 金氏不承認

2019-05-07 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



英國一名女護士穿著制服參加倫敦馬拉松比賽，與四萬名選手一同較勁，希望成為穿著護士服最快完賽的金氏紀錄保持人，未料金氏紀錄不承認她的成績，理由為沒有穿著「護士裙」。

紐約時報報導，英國皇家倫敦醫院的護士潔西卡．安德森（Jessica Anderson）4月28日穿著她工作時的服裝參加倫敦馬拉松，並以3小時8分22秒完成賽事，當她申請世界紀錄認證時，卻被告知不符合條件。

金氏世界紀錄認證機構規定，扮成護士必須穿上藍色或白色裙子、圍裙或傳統護士帽。該組織表示，安德森的穿著太接近它們對醫師服裝的定義，因此無法辨識出她是醫師還是護士。

2015年的紀錄保持者莎拉．杜丁（Sarah Dudgeon）當時就身穿圍裙和配戴紅十字帽，但不清楚她是否曾擔任護士。

安德森告訴《Runner's World》雜誌，金氏世界紀錄的定義「過時了」，她有些同事確實穿著連身護士裙工作，但大多數時間，她們都穿手術服和長褲。她還說，「我當然沒看過身穿護士裙上班的男護士」。

安德森表示，她相信金氏世界紀錄沒有冒犯之意，「但如果他們決定修改標準，而不是加強舊的性別刻板印象，那就太好了」。

許多人認為該事件根本是性別歧視，不少社群媒體用戶和護士陸續在推特上以「#護士穿什麼」的標籤，分享現實生活中不同護士的制服，以反映安德森的遭遇。

有網友推文說，「護士是關於我們提供的護理專業，而非我們身穿的制服」。一名護理科學生韋斯特沃特（Scott Westwater）質問金氏世界紀錄，若該名護士為男性，是否會予以同樣方式處置。

面對外界反彈聲浪，金氏世界紀錄認證機構表示，將會重新審查這項紀錄的標準。該組織在聲明中說，「顯然地，這項紀錄的名稱和相關指導方針早該檢討，我們將在未來幾天優先處理此事件」。