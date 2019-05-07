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土耳其丁守中勝利 伊斯坦堡6月重選

2019-05-07 13:38台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

土耳其「丁守中」竟真的贏了！土國選委會宣布，伊斯坦堡市長選舉將在6月重投！土國關鍵大城伊斯坦堡市長選舉結果太接近，由反對派共和人民黨候選人伊瑪莫魯小勝0.1%。而為了保住執政15年的伊斯坦堡，總統艾爾段的正義發展黨以違規選舉為由提出，重選獲得最高選委會於7日批准，此舉被批為「對民主的傷害」，而重選的監票員大多是正發黨員，恐淪為「球員兼裁判」。

驗票、重選獲准

根據《半島電視台》報導，土耳其最高選委會7日宣布，因正發黨檢舉違規情勢屬實，該國關鍵大城伊斯坦堡市長選舉將重投，引起軒然大波，該國不少媒體和外媒都聲稱「土耳其民主已死」，認為最高選委會此舉是對執政黨服軟。

這場3月底的市場選舉結果呈現毫釐之爭，反對派共和人民黨派出的伊瑪莫魯，小勝正發黨的葉德仁約1萬多票，葉德仁與該黨領袖艾爾段提出驗票，被戲稱是土版丁守中，但有別於延宕很久的正版丁守中，葉德仁一方的申訴一個月內就獲得最高選委會的認可，宣佈將於6月重選。

正發黨與共和人民黨之所以為伊斯坦堡領導權爭論不休，就是因這座城市是該國政治與經濟中心，且正發黨已在伊堡掌權高達15年，培養眾多基層勢力，與未來艾爾段的掌權有著直接關係，反之，若能扳倒正發黨，反對黨就能迅速在伊斯坦堡崛起。

艾爾段要球員兼裁判？

據《德國之聲》報導，專家分析，這起驗票與重選案有2大疑點，首先是驗票的違規情事，伊斯坦堡的監票所一直以來都有2黨派出的監票員，要說有發生違規或是組織性情事，不該是在落敗後才反應。

其次，艾爾段上提重選被選委會通過後更保證「不會再有類似事情發生」，然而，這被曝出重選的監票員大部分都是正發黨一派，過度參與選委會不免讓人有「球員兼裁判」的遐想，也使土耳其的民主更不受到信任。

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