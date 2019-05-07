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影／梅根產子 哈利初為人父超感動：願為兒赴湯蹈火

2019-05-07 12:16聯合報 記者周辰陽╱即時報導

英國哈利王子夫人梅根6日早上5時26分生下一名重3260克的男嬰，笑容滿面的哈利...
英國哈利王子夫人梅根6日早上5時26分生下一名重3260克的男嬰，笑容滿面的哈利王子親自向媒體宣布喜訊，透露初為人父的心情，表示「絕對願意為兒子赴湯蹈火」。路透
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英國哈利王子夫人梅根6日早上5時26分生下一名重3260克的男嬰，母子均安。這是女王伊莉莎白二世第八名曾孫與第七順位繼承人。

笑容滿面的哈利王子親自向媒體宣布喜訊，表達夫妻倆「極為高興」，同時感謝公眾的支持。哈利還說，小孩出生「有一點晚於」預產期，所以他們還有一點時間去想名字，梅根母子狀況「好得難以置信」，2天後將發表另外一份聲明，屆時民眾有機會看到小男嬰。

被問到親眼目睹孩子出生的感想時，哈利表示之前完全沒經驗，自己只睡約2小時，「驚人，非常了不起…對於我的妻子非常驕傲」，「女性的能耐令人難以想像」，他也說自己「絕對願為兒子赴湯蹈火」。

白金漢宮將通告裝框陳列於前庭，宣告女王與王室對梅根平安生產感到高興，並在補充聲明指特地從美國洛杉磯飛來的梅根母親也在場，梅根的父親則透過《太陽報》表達喜悅。

英國電信塔（BT Tower）特地打出快報，哈利的兄長威廉王子夫婦、政壇人物及坎特伯里大主教都致上祝賀。

王室並未宣布生產地點，甚至是等到梅根生產完數小時的近下午2時前才發出開始分娩的簡短聲明，40分鐘後就確認嬰兒降生。外界猜測梅根可能是選在溫莎堡附近的宅邸待產，相關消息可能登載於出生證明。

《衛報》報導，哈利與梅根4月就決定不公開生產相關的信息，也明確表達不會如威廉與凱特般，延續王室新生兒出生幾小時就亮相的「傳統」。據指哈利與梅根認為，他們的小孩在王位繼承順序排名較後，幾乎不可能成為英王，因此他們無須面對外界馬上就要見到小孩的壓力。

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