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新泰王舊政治？當「王權」成泰國民主的隱憂

伊斯坦堡市長選輸不算重選 土耳其選舉史上最大扭曲

2019-05-07 10:29聯合報 記者田思怡╱即時報導

土耳其選委會決定伊斯坦堡市長重選後，當選該市市長的伊瑪莫魯6日向支持者發表談話。...
土耳其選委會決定伊斯坦堡市長重選後，當選該市市長的伊瑪莫魯6日向支持者發表談話。路透
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土耳其最高選舉委員會6日接受執政黨正義發展黨就伊斯坦堡巿長選舉結果所提出的異議，宣告選舉無效並決定6月23日重選，將土國總統厄多安的重大選舉挫敗一筆勾銷。

反對派立刻譴責最高選舉委員會的決定是向厄多安投降，打擊國家的民主基礎，在厄多安18年的統治下，土耳其已走向獨裁。

紐約時報報導，厄多安曾把記者關進牢裡、孤立反對派人士、對軍、警和司法人員進行大規模整肅，並透過修憲強化權力，現在批評者說，厄多安設法讓他的政黨在伊斯坦堡的敗選變成無效。

華盛頓近東政策研究所的土耳其研究計畫主任恰普塔伊（Soner Cagaptay）指出：「我認為這是自1950年土耳其首次舉行自由公正的選舉以來，對民主選舉的最大扭曲。這是土耳其悲哀的一天，過去從來沒有選輸的人拒絕接受選舉結果。」

儘管厄多安在去年總統大選贏得壓倒性勝利，但隨著土國經濟走弱，今年3月31日的地方選舉執政黨大敗，不但輸掉第一大城伊斯坦堡市長，也輸掉首都安卡拉市長和南部幾個重要工業城。

但伊斯坦堡的挫敗讓厄多安備覺苦澀，這裡是他的家鄉、政治基地和勢力範圍，也是他的家族和親信財富和地位的根源。

伊斯坦堡巿長選舉因兩位候選人得票僅些微之差，遲未公告結果。正義發展黨以選舉違規為由，先要求重新計票，但結果只縮小差距，在野黨共和人民黨的候選人伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）仍以1萬3781票之差，獲頒當選證書。

但最高選舉委員會繼續審查選舉違規之訴，最後以七票同意、四票反對，宣告選舉無效並重新選舉。

反對黨領袖立刻緊急會商，討論也許抵制重選，伊瑪莫魯呼籲支持者不要氣餒。

他說：「靠著幾百萬人努力的汗水，我們已贏得選舉，你們是這些汗水的最大目擊證人，你們是最大的同志。你們現在也許不安，但不要喪失希望。我們還在這裡，不要放棄。」

反對厄多安的伊斯坦堡民眾聽到消息後走上街頭，敲鍋盆表達不滿。抗議群眾高喊：「這裡有小偷！」

伊斯坦堡土耳其
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