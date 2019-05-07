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科技部官員訪華沙 波蘭2020年辦台灣日

2019-05-07 09:47中央社 柏林6日專電

科技部科教國合司司長黃心雅今天率團訪問波蘭科教部等學術單位，雙方達成多項共識。明年波蘭將舉辦台灣日，展出台灣的研發成果。

科技部科教發展及國際合作司司長黃心雅拜會位於首都華沙的波蘭科學暨高等教育部，由國際合作司司長史母札克－加克斯基（Juliusz Szymczak-Galkowski）親自接待。雙方在會談後達成多項共識，鑑於兩國的合作項目逐年增加，將在兩國輪流舉行例行性會議。

台灣與波蘭去年7月才簽署「科學高等教育合作協定」，為兩國的學術交流寫下里程碑。

黃心雅此行主要目的是擴大雙方的合作關係，邀波蘭科教部部長參加10月在台北舉行的全球科技領袖論壇，並希望波蘭協助台灣加入波蘭國家科學中心（National Science Centre）主持的歐盟量子技術聯盟（QuantERA）。

此外，科技部明年將組隊參加波蘭科教部主辦的台灣日，展出台灣的研發成果。

除了科教部，黃心雅今天也拜訪了波蘭科學院（Polish Academy of Science）和波蘭國家研究發展中心（National Centre for Research and Development）。

波蘭教育部歐盟科技部
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