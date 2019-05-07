川普安倍熱線 談北韓、貿易

2019-05-07 03:09 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國總統川普與日本首相安倍晉三6日通話，雙方討論了北韓、雙邊貿易等議題。

白宮指出，川普與安倍今日通話，兩人討論北韓近期發展，並重申美日團結實現北韓達成最終、可充分驗證的去核化；兩人也討論川普本月稍晚將到日本國是訪問。

白宮表示，川普與安倍也針對區域與雙邊貿易議題交換意見，而川普強調他大力支持美國農民。