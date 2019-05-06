俄客機迫降起火41死 生還機長：要怪雷擊

2019-05-06 22:49 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



俄國國籍航空「俄羅斯航空」（Aeroflot）一架蘇愷超級噴射100型客機，五日傍晚在莫斯科謝列梅捷沃國際機場迫降時引擎起火，導致機上78人中有41人死亡，包括40名乘客和1名空服員，另有9人送醫，其中三人重傷。生還的機長葉夫多基莫夫說，是雷擊導致飛機迫降。

葉夫多基莫夫接受俄國「共青團真理報」訪問時說，「因為雷擊」，飛機與塔台失聯，須改用緊急控制模式。他並未說明飛機是否直接遭到雷擊。

葉夫多基莫夫說：「我們透過無線電通聯緊急頻率，成功跟塔台恢復聯繫，不過，保持聯繫的時間很短，只能說上幾個字。」

俄國國際文傳電訊社報導，這架飛機迫降時油箱滿載，沒有事先在無人地帶把油料放空，是因為機組員聯繫不上塔台，認為在莫斯科上空把油料放空太過危險。

這架飛機航班編號SU1492，載有73名乘客和5名機組員，當地時間傍晚6點2分從莫斯科起飛，原定飛往西北部港市莫曼斯克，但起飛後不久，機組員就通報發生機件故障，必須折返。

影片顯示，飛機嘗試降落，但撞上跑道後數次彈起，最後重重摔向地面，機身著火，竄出濃濃黑煙，乘客利用緊急滑梯撤離。消防隊員與火勢奮戰超過一小時才接觸到機尾乘客。

部分乘客怪罪閃電。倖存乘客葉戈洛夫說：「我們起飛後，閃電擊中飛機。飛機折返但硬著陸。我們嚇到幾乎昏過去。飛機像蚱蜢一樣在跑道上彈起又落下，接著著火。」

飛機黑盒子已尋獲。俄國總統普亭下令「徹查」事故原因。調查委員會說，將檢視駕駛是否違反飛安規定。

即時追蹤全球飛航狀況的網站Flightradar24顯示，這架飛機迫降前已在莫斯科上空盤旋繞行兩次。俄國新聞媒體報導，該機第二次嘗試才迫降成功，且機上部分系統失靈。