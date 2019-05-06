梅根生了！ 英國王室再添男寶寶

2019-05-06 21:47 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



梅根在個人IG上報喜。 圖／擷自梅根IG 分享 facebook

CNN報導，英國哈利王子夫人梅根馬可在英國時間早上5點26分生了，是個男孩，重3260克，這個孩子將是英國王位第七順位繼承人。

哈利梅根孩子出生 英王室多了個小王子

美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國哈利王子夫人梅根馬可在英國時間6日早上5點26分，生下夫妻倆第一個寶寶，是個男孩，重3260克，母子均安，名字還未決定，是英國王位第七順位繼承人。

哈利王子證實兒子出生，他說：「我非常高興宣布，梅根和我今天早上喜獲麟兒，是個非常健康的男孩，母子均安，這是我能想像的最美妙經驗。」

哈利說，夫妻倆還在構思寶寶的名字，「這孩子來得有點晚，所以我們有多一點時間來想他的名字，也許兩天內我們全家就能按計畫跟大家見面」。

梅根6日凌晨開始分娩，哈利陪伴在側，白金漢宮對梅根分娩地點絕口不提。

哈利王子和梅根的共同IG帳號sussexroyal在6日發布訊息指出，梅根順利產下一名小王子，重3260克，母子都很健康，並承諾將於明天公布更多資訊。

哈利王子是排名第六的王位繼承人，排名在父親查理王子、哥哥威廉、威廉的三名子女之後，他與梅根生下的小王子，會是第七順位王位繼承人，原本排名第七的是女王次子安德魯王子，退後到第八。

根據先前的報導，梅根的預產期已超過七天，梅根組織自己的婦產團隊，請來一名女醫師接生，而非王室婦產科外科醫生法辛和畢斯頓。

梅根生產後不會立刻抱著寶寶在大眾面前亮相。哈利和梅根曾發布聲明，表示希望「私下慶祝」家庭新成員誕生。