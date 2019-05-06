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多數物種瀕危 第6次大滅絕逼近

2019-05-06 20:13台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

自然棲息地的流失，是生物多樣化消失的主要原因。 台灣醒報（擷自Flicker）
自然棲息地的流失，是生物多樣化消失的主要原因。 台灣醒報（擷自Flicker）
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地球生物多樣性快速流失，多數物種將走向滅亡。根據來自50個國家、超過500位專家在聯合國組織撰寫的報告中指出，人類自私毀林、破壞海洋與土壤以及污染空氣與水等行為，已將大自然推向崩解邊緣，甚至將導致第6次大滅絕提早出現。

據《BBC》報導，生物多樣性和生態系統服務政府間科學政策平台（IPBES）花了3年撰寫這份1,800頁的評估報告，當中警告生物多樣性消失將在未來數十年繼續增加，迫使大量物種走向滅亡。過去許多報告也都提出人類造成環境受壓迫的新聞時有所聞。

據《BBC》報導，國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄評估過10萬種物種後也發現，超過4分之1已出現滅絕威脅，其中包括馬達加斯加狐猴在內。英國皇家植物園科學家安東內利指出，「現在已有證據顯示，人類正以驚人速度失去地球上的物種。」他也指出，上一次出現類似趨勢是在6,600萬年前，而且當時是因為小行星撞擊地球，但這一次卻是人類自己造成。

去年IPBES在報告也指出，人類行為將在2100年導致非洲一半鳥類與哺乳類動物消失。過去10年間，歐洲與中亞已減少42%的陸地動物與植物。

稍早一份報告也指出，雖然氣候變遷威脅日益嚴重，但生物多樣性減少的主要因素是因種植糧食、燃料與木材而讓自然棲息地喪失，以及人類以伐木、狩獵與捕魚造成植物與動物的過度捕撈造成。

IPBES認為，土地退化已造成至少32億人福祉受影響，更將讓地球推向第6次大滅絕來到。

另外，去年地球熱帶地區已有1,200萬公頃森林消失，亞馬遜西部的朗多尼亞州則是毀林最嚴重的地區之一。該組織也表示，地球上只剩4分之1的土地沒有受到人類威脅，2050年該比率將會減少到10分之1。

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BBC氣候變遷非洲
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