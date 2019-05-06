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梅根已經生了？ 英賭盤停止王室寶寶出生日投注

2019-05-06 18:15聯合報 記者羅方妤╱即時報導

英國哈利王子和妻子梅根今年2月造訪摩洛哥。路透
英國哈利王子和妻子梅根今年2月造訪摩洛哥。路透
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CNN報導，英國博彩業者已中止接受賭客對哈利王子夫人梅根生產日期下注，因為外界揣測梅根可能已經生了，只是尚未宣布。

Paddy Power和Coral博彩公司發現一些賭客下注的梅根生產日期是過去的日子，因此中止接受投注。同時他們也注意到，下注王室寶寶是個女生且取名艾薇（Ivy）的投注突然大增。

Paddy Power負責人普萊斯告訴CNN：「顯然有小道消息在賭客之間流傳。」

普萊斯說，過去曾有賭客在哈利與梅根發表重大聲明前得到消息。例如，有些賭客在王室宣布哈利與梅根訂婚日前就準確猜出日期。

英國多家博彩公司都發現，艾薇目前是賭客最看好的王室寶寶名字，緊追在後的是愛莉絲、黛安娜、維多利亞和伊莉莎白。顯然，賭客們推測哈利和梅根的寶寶是女生。

Coral的公關經理希爾說：「除了王室寶寶姓名賭盤外，我們中止了其他賭盤。艾薇是過去48小時最熱門的投注選擇。」

另外，也有人賭王室寶寶是男生，亞瑟、詹姆斯及亞歷山大則是男寶寶姓名的首選。

希爾說：「我們上周五（5月3日）決定停止接受梅根生產日期的下注，因為我們發現那天有針對生產日期異常大量的投注，而且就是賭當天生產。」

哈利王子3日突然改變原定前往荷蘭的行程，這個巧合顯示賭客直覺認定梅根可能要生了，因此紛紛下注，而非知情人士透露小道消息。

王室觀察家早已預期梅根最近隨時可能生產，不過哈利和梅根已表明不會公開生產的相關安排，因此這方面訊息很少。外界猜測梅根可能在家生產，王室寶寶就算已經報到也不會馬上宣布。

無論男女，這個新生兒將是英國王位第七順位繼承人。

王室英國哈利王子
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