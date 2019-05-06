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「聯歐抗中」加大力度 龐培歐訪歐洲4國

2019-05-06 16:38世界日報 記者張聲肇╱綜合報導

國務卿龐培歐5日飛往歐洲，預定訪問四國，主要任務是鞏固「聯合抗中」路線、與俄羅斯談判委內瑞拉問題，並希望打破美國在氣候變遷問題上的孤立。

鑑於中國在歐洲影響力日增，美國官員說龐培歐將對友邦「耳提面命」使用中國科技的危險，也希望挫挫中國力圖擴增在北極圈影響力的銳氣。

中國官方把中國稱為「近北極國家」，引起美國等西方國家的注意。

他出發前，川普總統刻意釋放空氣，威脅說，中國貿易談判再不讓步，美國又要祭出提高進口關稅的大旗。

龐培歐也將利用6日在芬蘭參加北極會議的機會，和俄國外長拉夫洛夫談判解決委內瑞拉問題的辦法，希望俄國終止對馬度洛政府的支持。「至於談不談得成，時間會告訴我們，」龐培歐說。

川普政府的氣候政策，一般認為過度強調開發北極資源、降低中、俄在北極地區的影響力，卻不顧暖化趨勢可能破壞自然環境的平衡，要說服國際社會恐怕沒那麼容易。

接下來他將訪問英國和德國，提醒兩國採用中國華為科技的產品，可能危害自己的個資和商業情報，破壞北約的團結，迫使美國降低大西洋兩岸盟邦的情報分享質量。

美國官員說，龐培歐會見德國總理梅克爾和外長馬斯時，將表明反對德國支持俄國的「北流2號」天然氣運輸計畫，理由是，會讓整個歐洲升高對俄國能源供應的倚賴度。

在倫敦，龐培歐將替因脫歐搞得灰頭土臉的梅伊首相和漢特外長加油打氣，拿出「美英特殊關係」的王牌，安慰英國執政黨說，脫歐實現後，美國有意和英國簽署自由貿易協定，同時討論川普夏季來訪的細節。

他最後一站格陵蘭，有美國贊助的科學家研究氣候變遷對北極地區影響，他將訪視工作現場，替他們加油打氣。

龐培歐北極德國
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