北馬其頓大選 親西派執政黨候選人獲勝

2019-05-06 15:27 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



北馬其頓大選6日出爐，親西方的執政黨候選人潘達洛夫斯基宣布獲勝。外媒分析，這有助北馬其頓提升國際地位。 美聯社 分享 facebook

國際地位更加提升！北馬其頓大選6日結束，親西方的執政黨候選人潘達洛夫斯基宣布獲勝，由於他過去負責北馬其頓加入北約及與希臘更改國名的談判，因此外媒分析，這有助於該國更進一步加入歐盟區域整合，有助於馬其頓經濟發展與國際地位提升。

民族團結黨候選人自行宣布當選

根據《半島電視台》報導，雖然還有3%的票還沒開完，不過社會民主聯盟的潘達洛夫斯基已經以51%的得票率，領先民族主義政黨「馬其頓民族團結黨」候選人達夫科娃44%，並自行宣布當選。

「我們的勝利代表著北馬其頓拿到了進入歐盟的門票，我們正在進步的路上。」現任總理札耶夫也表示，沒有人可以阻擋北馬其頓更好的經濟發展。不過《半島》也提到，本次北馬其頓選舉第一輪投票率僅有41%，且沒有候選人得票率過半，顯示該國仍有許多民眾對於「國名」及較開放政策仍有疑慮。

希臘與馬其頓之間關係好轉

根據《歐洲新聞網》報導，北馬其頓過去長期在國名上跟希臘紛爭多年，不過在今年1月終於跟希臘達成協議，將原本的「馬其頓」改成「北馬其頓」，但這些決議在該國也有引發國內民族主義分子不滿，此次選舉落敗的候選人達夫科娃也藉此在選戰中對潘達洛夫斯基多有批評。

希臘與馬其頓的關係則在此後開始好轉，希臘總理奇普拉斯4月還出訪北馬其頓，這是自北馬其頓1991年建國以來，希臘總理首次出訪。希臘更承諾不會再阻擋北馬其頓進入北約及歐盟，甚至希臘空軍還可以幫忙協防該國領空，這也讓北馬其頓有更多發展空間，加入國際組織提升經濟與國際地位。

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