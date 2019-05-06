國際施壓 汶萊暫緩同志刑罰

2019-05-06 15:18 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



在國際紛紛施壓下，汶萊蘇丹5日宣佈，暫緩實行有爭議的同志與通姦刑法。圖／取自維基百科 分享 facebook

面對汶萊殘忍刑罰同性戀者，國際紛紛施壓！由於汶萊在4月初宣布，若發現國內有伊斯蘭教徒有同性戀、通姦等情況，會遭到群眾丟石致死，引發許多國際名人，如影星喬治克隆尼與艾爾頓強等對汶萊的抵制，因此汶萊蘇丹布爾卡5日宣布，暫緩實施新刑法，並會對相關法律再進行評估。

抵制汶萊旅遊

根據《BBC》報導，由於汶萊4月初宣布執行新刑法，對於同志、通姦的行為會用伊斯蘭古律法中的「砍手腳」或是「被群眾丟石致死」等方式處分，引發外界批評該國法律對人權保障倒退，還是想用野蠻的方式處理問題，引發爭議。包括喬治克隆尼與艾爾頓強都紛紛表態，要大家不要到汶萊旅遊。

許多國際知名企業，包括摩根大通等，也呼籲員工避免住汶萊經營的飯店。根據《赫芬頓郵報》轉發路透社報導指出，由於汶萊除了石油業外，觀光業也是很重要的產業，因此在國際諸多壓力下，布爾卡不得不調整如此不人道的政策。

決定暫緩執行

「我知道這部法律有許多問題，包括量刑不當等，我們將暫緩執行，並再討論相關條文。」布爾卡在5日的電視演說表示，他們會就不恰當的部分進行檢討，但他也強調，當初設立此法的目的，就是要確保該國的治安穩定，讓汶萊變成「更和諧的社會」，之後也會持續這個目標。

汶萊從2014年開始將伊斯蘭律法納入普通法律中。《CNN》指出，由於汶萊王室近年來貪汙、奢華行為頻傳，形象不佳，布爾卡可能希望透過立法來扭轉形象。不過，在面對國際抵制下，蘇丹最後還是被迫調整該國的保守政策，以免國際抵制擴大，傷及汶萊觀光產業。

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