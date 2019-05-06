影／俄羅斯客機迫降失火41死 機上驚恐畫面曝光

2019-05-06 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



俄羅斯航空公司（Aeroflot-Russian）一架蘇愷超級噴射100型客機（Sukhoi Superjet-100），5日在首都莫斯科的謝瑞米提耶佛機場（Sheremetyevo airport）緊急迫降並起火燃燒，造成至少41人不幸喪命，其中包括2名兒童；俄羅斯總統普亭下令，徹底調查並對罹難者家屬表示哀悼。

這架蘇愷超級噴射100型客機原定從謝瑞米提耶佛機場（Sheremetyevo Airport）飛往北部城市莫曼斯克（Murmansk），機上共有73名乘客和5名機組人員。起飛後不久，機組便發出求救信號，請求折返機場緊急迫降。

俄羅斯航空公司一架蘇愷超級噴射100型客機，5日疑似因遭閃電擊中而返航莫斯科謝瑞米提耶佛機場迫降，在緊急降落時重摔起火燃燒，造成至少41人不幸喪命，其中包括2名兒童；俄羅斯總統普亭下令，徹底調查並對罹難者家屬表示哀悼。歐新社 分享 facebook

俄羅斯媒體《Interfax》報導，飛機是因為遭到閃電擊中導致通訊設備故障，因此決定返回機場。俄羅斯航空公司表示，航班是因為出現技術問題才返回機場，但未進一步解釋問題為何。

有機上乘客拍攝影片曝光，顯示飛機在跑道上行駛，機翼和引擎全都起火燃燒，飛機乘客則驚恐尖叫驚呼「我們死定了。」

其他機場乘客拍攝畫面顯示，飛機在緊急降落後一度又彈跳而起然後再重摔回跑道上，機尾擦地瞬間起火燃燒，隨後拖著大火濃煙一路滑行；另有人拍攝到停在跑道上的客機，後半部全都被大火吞食，濃濃黑煙不斷冒出，同時，許多乘客則經由客機前方的緊急充氣滑梯逃生，畫面格外驚險嚇人。

整起意外發生原因上不清楚，俄國當局目前已經展開調查。克里姆林宮發言人表示，俄羅斯總統普亭已得知此意外，並下令要徹底調查，同時對罹難者家屬表示哀悼。

俄羅斯一架蘇愷超級噴射100型客機，緊急降落莫斯科謝瑞米提耶佛機場時重摔起火燃燒，造成至少41人不幸喪命，生還民眾驚魂未定。美聯社 分享 facebook