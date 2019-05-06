影／國際輿論壓力太大 汶萊暫緩同性戀者石刑處死

2019-05-06 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 張君堯 ╱即時報導



週日汶萊的蘇丹·哈桑納爾·博爾基亞（Sultan Hassanal Bolkiah）宣布暫緩對同性戀處以石刑，試圖緩和由全球名人所號召的全球反彈，蘇丹在電視中表示，他了解到新法典的問題以及誤解。

汶萊在4月3日推出新法，將對同性戀性行為與通姦者處以死刑引發強烈抗議，包括用石頭砸死，至於竊盜罪將面臨斷肢處分，國際社會嚴重撻伐這樣的法律，聯合國也發表譴責。

汶萊政府表示這些法律的用意為「預防而非懲罰」，並聲稱捍衛實施法律的權利，這些法律於2014年首次通過，並從那時起分階段推出。國際名人如演員喬治克隆尼（George Clooney）與知名歌手艾爾頓強（Elton John）都發聲抗議，同時多間跨國公司如摩根大通（J.P. Morgan）、高盛（Goldman Sachs）等宣布禁用蘇丹酒店的員工，也有些許旅遊業者停止推廣汶萊觀光以示抗議。