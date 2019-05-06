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影／國際輿論壓力太大 汶萊暫緩同性戀者石刑處死

2019-05-06 12:53聯合報 記者張君堯╱即時報導

週日汶萊蘇丹·哈桑納爾·博爾基亞（Sultan Hassanal Bolkiah）宣布暫緩對同性戀處以石刑，試圖緩和由全球名人所號召的全球反彈，蘇丹在電視中表示，他了解到新法典的問題以及誤解。

汶萊在4月3日推出新法，將對同性戀性行為與通姦者處以死刑引發強烈抗議，包括用石頭砸死，至於竊盜罪將面臨斷肢處分，國際社會嚴重撻伐這樣的法律，聯合國也發表譴責。

汶萊政府表示這些法律的用意為「預防而非懲罰」，並聲稱捍衛實施法律的權利，這些法律於2014年首次通過，並從那時起分階段推出。國際名人如演員喬治克隆尼（George Clooney）與知名歌手艾爾頓強（Elton John）都發聲抗議，同時多間跨國公司如摩根大通（J.P. Morgan）、高盛（Goldman Sachs）等宣布禁用蘇丹酒店的員工，也有些許旅遊業者停止推廣汶萊觀光以示抗議。

針對國際排山倒海而來的批評，蘇丹表示《伊斯蘭刑法》（SPCO）的實施招致許多問題和誤解雖然汶萊2013年首次實施伊斯蘭刑法典，但自1990年代以來，汶萊並沒有執行任何處決。只是，根據蘇丹當地媒體分析，雖然暫緩死刑，但嚴格的法律不會取消。

週日汶萊的蘇丹·哈桑納爾·博爾基亞（Sultan Hassanal Bolkia...
週日汶萊的蘇丹·哈桑納爾·博爾基亞（Sultan Hassanal Bolkiah）宣布暫緩對同性戀處以石刑，試圖緩和由全球名人所號召的全球反彈，蘇丹在電視中表示，他了解到新法典的問題以及誤解。路透
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汶萊蘇丹伊斯蘭同性戀死刑
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