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同志權贏了！亂石砸死同志遭國際罵翻 汶萊：暫緩實施

2019-05-06 11:30聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

汶萊上月起依據伊斯蘭刑法（SPCO）將對同性戀者處以石刑致死，引發全球譁然，汶萊蘇丹哈山納包奇亞（Sultan Hassanal Bolkiah）5日宣布暫緩實施這項死刑禁令，並表示他意識到新刑法的實施，存在許多問題與誤解，試圖平息這波國際怒火。

英國廣播公司（BBC）報導，汶萊4月3日進一步落實伊斯蘭教法，針對同性性行為及通姦等情事，最高處以鞭刑及亂石砸死。消息一出，立刻引起影星喬治庫隆尼等國際名人呼籲抵制汶萊在世界各地的飯店和抗議活動。  

汶萊在2014年首次實施伊斯蘭教法，成為普通法和伊斯蘭法雙軌制的國家。一開始，伊斯蘭教法只涉及判處徒刑及罰款的罪行，四月初，汶萊蘇丹宣布進入第二階段實施，納入可以判處截肢及亂石砸死的罪行。

按照伊斯蘭教法，性侵、外遇、肛交、強盜、以及誹謗先知，都可以處死。男性的同性性行為，最重也是死刑，女性最重處鞭刑40下或是10年監禁。

哈山納波嘉在伊斯蘭教齋戒月開始前的一場演講中表示，「我知道在實施SPCO方面存在許多問題和誤解，但我們相信，一旦這些問題被清除，該法律的優點將顯而易見」。

據報導，雖然汶萊早在2014年就施行伊斯蘭刑法，但自1957年以來，汶萊並沒有執行過任何處決。

汶萊位在東南亞，曾為英國的保護屬地，穆斯林人口占該國42萬人口的三分之二。死刑的實施引發國際社會憤慨，使該國瞬間成為全球關注焦點，在刑法實施前，聯合國曾警告，法典內諸多法條已違反1948年「世界人權宣言」中提出的國際人權標準，汶萊在2006年簽署並認可此宣言。

汶萊蘇丹哈山納包奇亞迫於國際壓力，5日在一場演講中表示要暫緩對同性戀者實施石刑。...
汶萊蘇丹哈山納包奇亞迫於國際壓力，5日在一場演講中表示要暫緩對同性戀者實施石刑。路透
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汶萊伊斯蘭死刑同志
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