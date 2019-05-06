影／被閃電擊中？俄客機硬著陸 撞上跑道後數次彈起再重摔

2019-05-06 09:22 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



俄羅斯一架蘇愷超級噴射機100型客機5日下午在莫斯科謝列梅捷沃國際機場緊急迫降時燃起熊熊大火，造成41人喪生，包括兩名兒童在內的40名乘客及一名機組人員。

這架俄羅斯航空公司（Aeroflot-Russian）編號SU 1492的班機，機上載有73名乘客和5名機組人員，原本預計自莫斯科飛往北部港市摩爾曼斯克，但起飛不到半小時，就通報發生緊急事故，必須折返機場降落。

從影片可以看出，飛機嘗試降落，但撞上跑道後數次彈起，最後重重摔向地面，損毀油箱導致著火。機體尾部很快被大火吞噬，竄出濃濃黑煙，機組人員利用緊急滑梯撤離乘客。消防隊員與火勢奮戰超過一小時才接觸到坐機尾的乘客。

原先傳出19死，但當救難人員費力自機身殘骸裡辨認並移出死者遺體，死亡人數激增。

俄羅斯衛生部長斯科沃爾佐娃（Veronika Skvortsova）發聲明說，這場空難倖存37人，至少6人送醫急救，其中3人因燒傷和吸入濃煙進了重症監護室。

官方尚未提供空難起因。克里姆林宮發言人表示，總統普亭已得知這場事故，下令「徹底嚴查」。調查委員會說，將檢視駕駛是否違反航空安全規定。

部分乘客怪罪天氣和閃電。俄國媒體共青團真理報引述一位倖存乘客葉戈洛夫（Pyotr Egorov）說：「我們起飛後，閃電擊中飛機。飛機折返但硬著陸。我們嚇到幾乎暈厥。飛機像蚱蜢一樣在跑道上彈起又落下，接著著火。」

即時追蹤全球飛航狀況的線上服務Flightradar24顯示，該機緊急迫降前已在莫斯科上空盤旋繞行兩次。俄國新聞媒體報導，該機第二次嘗試才迫降成功，且機上部分系統失靈。

俄羅斯航空公司的機隊目前有255架客機，包括50架俄製蘇愷超級噴射機，而俄航又另外向蘇愷下訂100家超級噴射機，排定2019年至2026年間交機。

在這起空難之前，外界已擔心此型飛機的安全性。紐約時報報導，蘇愷西伯利亞廠的數十名員工被發現偽造大學工程系文憑。2012年，蘇愷超級噴射機進行銷售展示飛行時墜毀印尼山間，37名航空公司主管和新聞記者以及8名機組人員全部罹難。2016年，11架蘇愷噴射機因尾翼出現金屬疲勞問題被禁飛。

超級噴射機是蘇聯解體後，俄羅斯研發出來的第一架新型客機，2011年開始服後。

俄羅斯一架客機5日在莫斯科謝列梅捷沃國際機場緊急降落時燃起熊熊大火，消防人員花逾一小時滅火。這場意外造成41人喪生，其中包括兩名兒童。新華社 分享 facebook

俄羅斯航空公司一架客機起飛後不久發生火災，折返機場緊急迫降，已經造成41人死亡。 美聯社 分享 facebook