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柬埔寨自行車業 未來逆風頻襲

2019-05-05 23:58經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

柬埔寨蓬勃發展的自行車業面臨投資暫緩，主因貿易戰的不確定因素以及與歐盟的免關稅待遇可能劃下休止符。

日經新聞報導，產值估計有3億至4億美元的柬埔寨自行車產業，過去幾年來飛快成長，近年來更取代台灣成為歐盟最大腳踏車供應國，為這個以依賴紡織及成衣業著稱的經濟體，帶來重大貢獻。但這股成長勢頭向來是由歐盟提供的免關稅待遇所帶動，依據今年2月開始的為期六個月檢討結果，這項貿易優惠可能告終。

柬埔寨能在2017年超越台灣成為歐盟最大腳踏車供應商，同時也受惠於華府及北京的貿易爭端，促使美國尋找像柬埔寨等替代供應國。但貿易戰的火藥味似乎在減退，川普去年9月對從中國進口的自行車加徵10%關稅，並未如當出威脅般增至25%，降低美國製造商立即轉向東南亞的迫切性。

影響最大的是歐盟正考慮撤銷柬埔寨的除武器外一切免稅的EBA（Everything But Arms）優惠待遇，主因該國「嚴重欠缺」人權，而且民主也在倒退。

在柬埔寨境內，EBA的焦點大多放在對產值數十億美元的紡織及鞋業的衝擊，但撤銷EBA對自行車產業也是滋事重大，因為自行車為柬埔寨第三大重要出口品。

根據官方數據，柬埔寨巴韋經濟特區去年出口140萬輛自行車，其中高達88%銷往歐洲。京永實業（A&J Worldwide）執行長艾德華表示，保有EBA對產業的健康「格外重要」，「若關稅回復到原先的14%，許多國家不僅在關稅上比柬埔寨更占優勢，在多數情況下，還擁有比柬埔寨更低的物流成本，以及在本地更大的供應鏈。屆時將柬國將難以和台灣、泰國、菲律賓及印尼等傳統腳踏車製造國競爭」。

此外，歐盟及越南的自由貿易協定（FTA）預計於今年或明年生效，越南屆時成為免關稅勁敵，對柬埔寨將是雙重打擊。因為柬埔寨的自行車廠向來跟其他東南亞國家進口半成品零件，並以本地勞工組裝及完成，再根據免稅方案出口。艾德華指出，歐越FTA生效後，越南的零組件將不用再列為柬埔寨本國的零件。

柬埔寨的自行車業未來面臨貿易逆風。美聯社
柬埔寨的自行車業未來面臨貿易逆風。美聯社
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柬埔寨自行車歐盟

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