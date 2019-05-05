研究顯示：肥胖使人英年早逝 尤其是開車通勤的肥胖者

2019-05-05 23:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



財經網站MarketWatch報導，研究顯示，身體嚴重肥胖的成人，罹患糖尿病和睡眠呼吸中止症的機率分別是一般人的12倍及22倍。這項研究發表於蘇格蘭格拉斯哥2019年的歐洲肥胖學術研討會（European Congress on Obesity）上。

身體質量指數（BMI）25至29.9為過胖，30以上視為肥胖，40到45就是嚴重肥胖，49.9以上則視為病態肥胖。

研究顯示，BMI介於30至35的人，引發心臟衰竭的機率增加70%，若過去患有任何心血管疾病，將使不穩定型心絞痛、心臟病及心肌梗塞的發作風險提高一倍。

這項研究從英國的資料庫分析了280萬名平均年齡51歲的成人，分析這些人的BMI、身體健康狀況及死亡率，研究時間為2000年元月至2018年7月。該數據庫能代表全英國年齡，性別和地理分佈的總體人口統計數據。

主導這項研究的丹麥科學家哈賽表示，「全球肥胖人口在過去30年暴增兩倍，到2016年已有6.5億名肥胖人口，這項研究發現將對公共健康議題產生重大影響」。

另一項研究顯示，比起騎腳踏車或走路通勤的一般人，開車通勤的肥胖者罹患心臟疾病或早死的機率分別提升32%。主導這項研究的格拉斯哥大學研究人員比歐格魯德，追蹤超過16.3萬人的身體健康狀況，研究時間超過五年。