孩童未接種麻疹疫苗 德國有意重罰

2019-05-05 23:07 聯合報 記者 聯合報 記者 羅方妤 ╱即時報導



美聯社報導，德國衛生部長史潘憂心致命的高傳染性疾病麻疹捲土重來，計畫對未讓學齡兒童接種疫苗的家長開罰。

德國圖片報5日刊出史潘的專訪，他表示，無法證明子女已接種麻疹疫苗的家長，將被處以最高2500歐元（約台幣86000元）罰金。

史潘表示，為保護其他因年紀太小或經醫師判定無法接種麻疹疫苗的孩童，無故未接種麻疹疫苗的孩童將被禁止到日間托育中心。

然而，這些強制性醫療程序，包括疫苗接種，在德國是敏感議題。史潘的提議尚未經過內閣討論，是否實施也不確定。

不過，專家擔心麻疹這種原本已被控制的疾病死灰復燃，呼籲加強疫苗接種。德國醫學學會會長蒙哥馬利5日表示歡迎史潘的提議，並稱這是「在正確的時機跨出重要的一步」。

在2019年頭10周，德國已接到203個麻疹病例通報，相當於2018年同期的兩倍，但比2017年的病例少一些。鄰國瑞士上周則爆出今年度首見兩起成人麻疹死亡案例，其中一人是未接種疫苗的30歲男性，另一人是免疫系統遭癌症破壞的70歲男性。

專家指出，一般而言，若超過95%人口已確實接種麻疹疫苗，疫情無法輕易擴散，並得到有效控制。但若部分地區有些未接種疫苗的孩童與成人聚居，可能使疫情復發，如同近來發生在美國的情況。今年美國已傳出逾700個麻疹病例，且疫情仍未受到控制。

根據世界衛生組織數據，歐洲去年有82596個的麻疹病例，造成72人死亡，其中有53218個病例在烏克蘭，因為當地分離主義者與政府軍的武裝衝突，重創烏克蘭東部醫療體系。