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盧安達屠殺25周年 85000人方下葬

2019-05-05 22:08台灣醒報 記者林俊諭╱台北報導

盧安達下葬85000具受難者遺體，還給他們尊嚴和安息。(photo by 法蘭西...
盧安達下葬85000具受難者遺體，還給他們尊嚴和安息。(photo by 法蘭西24截圖)
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盧安達大屠殺受難者終於入土安息！盧安達大屠殺的84437受難者於4日在首都基加利舉行葬禮，莊嚴的下葬入土為安。盧安達政府從1994年開始調查的失蹤受難者遺體在近日內蒐集完畢，特別選在盧安達每年舉行的百日紀念活動來下葬，除了讓受難者們安息外，也希望日後不同部族可以和平相處，不再發生戰爭

多數遺體未尋獲

盧安達於1994年4月至7月發生慘絕人寰的大屠殺，肇因胡圖族和圖西族發生奪權內戰而死傷慘重。根據《德國之聲》報導，當時有超過8萬具遺體未被尋獲，盧安達政府從1994年事件結束後就派人尋找。搜尋隊伍的成果在25年中慢慢展現出來。

據該報導稱，有多具遺體是在後來建造的房屋的地基下被發現，也有許多遺體甚至是與人們共處一室。在基加利附近發現的亂葬區也尋獲多具難者遺體，遺體被放在白色的棺木中，他們都將於25週年的時間點集體下葬。

還給受難者尊嚴

根據《法蘭西24》報導，許多當年大屠殺下的生還者皆出席了葬禮，他們用嚴肅的儀式將受難者下葬，讓這些曾經在亂葬區、房屋地基以及家室下的受害者們終於能獲得尊嚴。

許多人親手埋葬他們的父母、兄弟姊妹或是他們至親的人，他們回憶起當年生死交關的情景，眼眶泛淚的拿著鮮花，祈求死者安息。

圖說：盧安達下葬85000具受難者遺體，還給他們尊嚴和安息(法蘭西24)

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受難者屠殺戰爭

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