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歐洲多國人口外移 教宗籲提防「冰幕」

2019-05-05 20:56聯合報 記者羅方妤╱即時報導

路透報導，天主教教宗方濟各5日力勸歐洲各國領袖正視貧富不均與低生育率問題。他表示，這些問題已造成歐洲富國與窮國間的「冰幕」，同時加速人口外移。

方濟各在訪問羅馬尼亞時發表上述談話，這次兩天行程是他第一次訪問羅國，他也是17年來第一位出訪保加利亞的教宗。他此行接見東正教領袖，預定7日轉往北馬其頓。

東正教與羅馬天主教之間關係敏感，方濟各必須在這些天主教徒居少數的國家謹慎行事。

方濟各巧妙地運用英國前首相邱吉爾於第二次世界大戰後所發表「鐵幕」一詞，指出在共產主義垮台30年後，歐陸正面臨一個新的隔閡。

在保加利亞首都索菲亞的總統府演講時，教宗指出，保加利亞與歐洲一些國家必須妥善處理人口外流問題。他說，這個問題可以稱為「人口寒冬」，由於民眾對未來失去信心，這個問題已如「冰幕」在歐洲各國蔓延。

保加利亞2007年加入歐盟，且一直是歐盟最貧窮的會員國。共產主義垮台後，超過200萬保加利亞人為尋找更好的工作與居住環境而前往西歐，目前該國人口只剩大約700萬人。

對此，方濟各建議保加利亞「努力為年輕人創造更好的發展條件，讓他們能夠投資年輕的活力計畫未來，無論針對個人或家庭，讓他們了解可以在家鄉過著有尊嚴的生活」。

此外，教宗此行另一個重要目的，是改善東正教與梵蒂岡間的關係，最終促使這兩個在1054年分裂的教會整合。

而保加利亞東正教會與梵蒂岡間的關係尤其緊繃，是近期唯一一個杯葛東正教與梵蒂岡間正式會談的東正教會。

天主教教宗方濟各5日訪問保加利亞首都索菲亞。歐新社
天主教教宗方濟各5日訪問保加利亞首都索菲亞。歐新社
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方濟各教宗梵蒂岡

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