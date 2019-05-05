北韓這次為何只射短程飛彈低調挑釁？專家這麼解釋

2019-05-05 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



韓國時報報導，北韓日前試射數枚短程飛彈，專家5日認為平壤此舉是想破壞美國總統川普的北韓政策。

報導指出，北韓前年一連串飛彈試射行動證明其中程飛彈可打到關島美軍基地，長程飛彈則可射達美國本土，而4日僅試射短程飛彈，明顯不想激怒美國。

南韓國立外交院教授金賢旭表示，金正恩想破壞川普最大外交成就的同時，又確保不會跨越紅線，這就是北韓4日只做出他稱為「低調挑釁」舉動的原因。

民間智庫韓國防衛網負責人申尹均（Shin In-kyun，音譯）則認為，北韓這些挑釁也讓南韓總統文在寅陷入困境且受創最重。文在寅一直努力在美國與北韓之間居中協調，努力重啟兩國談判。

至於南韓聯合參謀本部4日先稱北韓發射的是短程「飛彈」，後又改用發射體（projectiles）一詞，申尹均則指出，聯參本部處理此事方式明顯跟過去不同。「我認為聯合參謀本部早就知道是彈道飛彈，保持沉默只是因為他們若這樣宣布，恐讓文在寅總統陷入尷尬處境。」

金賢旭更表示，即便北韓試射的是彈道飛彈，美國仍不可能對其祭出新制裁，但他認為聯合國安理會將採取一些措施，例如發聲明譴責北韓。