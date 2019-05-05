北韓昨天可能試射彈道飛彈 挑戰川普底線

2019-05-05 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



北韓領導人金正恩4日親自督導東海岸一場實彈軍事演習，彭博資訊報導，分析家指出，朝中社公布的照片顯示，北韓試射的武器可能包括一枚短程彈道飛彈，不但違背聯合國制裁決議，還挑戰美國總統川普在核子談判中的底線，只差沒有背棄金正恩自己「不試射長程飛彈」的承諾。

麻省理工學院政治學副教授納蘭（Vipin Narang）說：「金正恩或許已開始運用『試探底線』策略，逐步推進，看看川普如何能視而不見。」

美國衛星公司「行星實驗室」（Planet Labs）衛星影像顯示，演習地點上空有一條看似飛彈留下的凝結尾。美國和南韓都未證實北韓試射彈道飛彈。南韓國防部5日說，北韓測試「新戰術武器」和火炮，射程為70-240公里，但南韓並未提到「飛彈」。

獨立防務研究者杭特（Nathan Hunt）說，南韓的聲明「避開」了北韓發射彈道飛彈的事實，「北韓的確試射了新的短程飛彈，或稱近距離飛彈，這不只是火炮演習。」

分析家指出，朝中社照片中出現的武器似乎是一枚固體燃料彈道飛彈，類似俄國短程「伊斯坎德爾飛彈」，伊斯坎德爾飛彈補充燃料、部署和發射的預警時間比較短。北韓2018年2月閱兵時展示過類似武器。

首爾慶南大學遠東研究所分析家金東燁說：「雖然是短程飛彈，但仍是彈道飛彈，違反聯合國制裁決議。」