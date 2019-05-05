伊波拉釀千死 民主剛果疫情難掌控

2019-05-05 17:12 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



民主剛果難以控制該國的伊波拉疫情，導致已通報的死亡人數就破千，已是史上第二慘。(photo on Youtube screenshot of NowThisWorld Channel) 分享 facebook

世界衛生組織日前宣稱，民主剛果無力掌控伊波拉疫情，數字上的死亡人數已破千，實際人數恐更多。外媒5日報導更雪上加霜的消息，進駐疫區的醫療人員已被傳出多起襲擊案，當局至今仍不知道幕後黑手，而民主剛果東部的動亂也惡化醫療救護，當地超過3分之1的民眾更無知認為，伊波拉疫情是假議題，是被有心人用來破壞該國穩定，不信任氣氛更增添疫情控制難度。

非洲史上第二慘疫情

根據《英國衛報》報導，伊波拉疫情從去年8月就在民主剛果東部爆發，世界衛生組織（WHO）日前引用數據指出，被通報的死亡人數已破千。依照過往經驗，實際人數通常是2到3倍，WHO認為，本次疫情確定是非洲大陸有紀錄以來，第2嚴重的疫情，居首的仍是2014年西非伊波拉疫情，當時奪走至少1.3萬條人命。

談及本次伊波拉疫情在民主剛果之所以能肆虐這麼久的原因，甚至連無國界醫師組織和各國救援都無力控制，與該國的社會氣氛有關。據外媒5日的報導，疫區至今已傳出119例無辜醫療人員受到襲擊，但當局卻還沒掌握兇手身份，只能說明該國社會充斥著不信任感。

伊波拉是假議題？

據《半島電視台》報導，民主剛果東部的動亂已非短期出現的事故，該地區暴動已多次推遲該地的選舉，隨著伊波拉疫情爆發以來，該地動亂已不會特別區分，他們襲擊的究竟是不可信的政府官員，抑或是無辜的醫療人員及保全人員，這也無形加深醫療救援的難度。

此外，據權威醫學媒體《柳葉刀》的訪談研究，民主剛果疫區的竟有高達3分之1認為，伊波拉疫情是假議題，只是有心人士玩弄權術的說詞，打算透過病毒增加該地區的不穩定局勢，藉此打壓來自基層的聲音，僅有不到3分之2的人民接種伊波拉疫苗，這也讓疫情掌控難度倍增，畢竟連「需要受幫助的人都不認為自己有需要」。

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