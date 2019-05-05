總統弟弟紛遭捕 恐難與政治脫鉤

2019-05-05 17:11 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



伊朗總統的弟弟與阿爾及利亞前總統弟弟相繼被捕，一般認為均與政治有關。圖為阿爾及利亞人民抗議情形。(photo by widipedia ) 分享 facebook

總統的弟弟們被捕，與政治有關！自古以來統治者的親人與政治時常有所連結，近期伊朗與阿爾及利亞相繼於4日傳出總統與前總統弟弟遭逮捕的消息，其中緣由與政治脫不了關係。但不同的是，伊朗總統弟弟是遭法院裁決，而阿爾及利亞前總統弟弟被捕，則起自於人民意願。

貪污罪未公開細節

據《半島電視台 》報導，伊朗國家通訊社於4日爆出，同時身為高級外交官的伊朗總統弟弟費瑞多恩，因貪汙罪被判入獄，但刑期與罪名並未向外界完整透露。費瑞多恩與六名共同被告於2月開始接受審判，但司法機構一直未公開他們罪責的細節。

費瑞多恩本身是名高級外交官，曾經參與造就2015年伊朗與世界強權達成核協議的幾次對話。伊朗總統魯哈尼的支持者認為，法院對費瑞多恩的判決是為了降低人民對總統的信任程度，不過法院否定了這項指控。

人民不滿體制

而在阿爾及利亞，前總統的弟弟被捕，則象徵著人民對現有體制的不滿。根據《BBC》報導，阿爾及利亞民眾已上街抗議數週，要求徹底改革政治制度，而前總統的弟弟薩伊德與兩名前情報局長，於4日遭到拘留。阿爾及利亞總統包特夫里卡自2013年中風後，許多人認為他的弟弟成了國家實際的領導者。此情形經民眾數月的抗議後，包特夫里卡於4月2日正式退位。

但抗議聲浪仍未停止，人民希望撤換所有與前總統相關的人員。包特夫里卡政府的組成大多為國家菁英份子，但阿爾及利亞有70%的人口年齡低於30歲，且青年失業率相當高。阿爾及利亞軍隊參謀長艾哈邁德•加伊德•薩拉赫於上個月表示，許多領導階層的菁英涉有貪污的嫌疑，在那之後，許多備受矚目的人物遭到了逮捕，其中包括一位前總理與數名富豪。

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