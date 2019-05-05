自然學家雇用盜獵者拯救瀕危鸚鵡 獲綠色奧斯卡獎

2019-05-05 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



委內瑞拉籍自然學家羅狄奎茲（Jon Paul Rodriguez）為拯救瀕危鸚鵡，雇用曾為盜獵人士，保衛黃肩亞馬遜鸚鵡的家園，獲得有綠色奧斯卡之稱的惠特萊金獎（Whitley Gold Award）。

英國獨立報報導，羅狄奎茲抵達委內瑞拉加勒比海岸時，黃肩亞馬遜鸚鵡（yellow shouldered parrot）已瀕臨絕種。瑪格麗塔島改變成免稅區後吸引許多觀光客，卻讓許多鳥類失去居住地，並淪為盜獵者的受害者。

30年後，在政治動盪以及罷工暴力衝突期間，羅狄奎茲及他的組織Provita扭轉局勢，讓鸚鵡數從650隻上升到1700隻。他們改變人們對鳥類的態度，將盜獵者轉變成「環境保衛者」，負責不間斷的守護鳥巢，以及讓在地居民同感驕傲。

這周，羅狄奎茲和他的團隊在倫敦獲得惠特萊自然基金會（Whitley Fund for Nature）頒發的金獎。這個獎褒揚自然保育家和積極分子在艱難環境下能為自然盡一份心。獎項包括6萬元英鎊，讓羅狄奎茲的保育活動能持續並擴張。

羅狄奎茲說：「過去20年我們幫助了一些鳥類，24小時不間斷保護鳥巢。過去的盜獵人士現在是我們組織裡的環境保衛者。委內瑞拉仍有些區域有盜獵情況，國內有銷售鸚鵡的市場，也有販賣鳥類到國外的交易。我們提供盜獵者不同選擇，雇用他們幾個月，並積極幫他們找尋接下來的工作。」

委內瑞拉是世界上鳥類居住排名前幾名的國家，有1383種確認物種，其中45種為稀有鳥類。委內瑞拉擬黃鸝（Venezuelan troupial）為委國的國鳥。羅狄奎茲說委內瑞拉曾經是國際觀鳥者喜歡造訪的地點，但隨著反對黨領袖瓜伊多利用美國及其他國家支持罷免委國總統馬杜洛，國家情勢惡化、觀光業下滑，300多萬人逃離家園。這周瓜伊多的支持者也在首都加拉加斯與安全部隊爆發衝突。