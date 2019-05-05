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以色列承諾未兌現 加薩飛來火箭彈

2019-05-05 14:39台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

加薩問題還沒解決！統治加薩的哈瑪斯政權於4日向以色列發射約250枚火箭彈，以色列也進行還擊，造成5位巴勒斯坦人喪生，其中包括一位1歲女孩。自2007年哈瑪斯政權控制加薩地區以來，加薩地區一直衝突連連。但近期因為以色列即將舉行重大活動，應該不會將火力全開，或許是談判的好時機。

以國未兌現承諾

根據《半島電視台》報導，以色列跟埃及自2007年哈瑪斯政權控制加薩地區以來，一直對加薩採取嚴峻的封鎖。繼3月下旬的衝突之後，以色列同意解除部分封鎖以達成停火協議。其中包括擴大加薩外海的捕魚區、增加加薩地區的進口量，並允許卡達對其提供援助。

但以色列仍未兌現當初承諾的卡達金援，其他答應過的緩和封鎖相關政策也尚未實行。以色列則聲明，封鎖加薩是為了避免哈瑪斯政權取得武器。對此，哈瑪斯政權表示，加薩走廊的政治領袖希亞‧辛瓦已於2日前往開羅進行緩解邊境衝突的相關對話。艾資哈爾大學的穆海邁爾‧阿布‧薩達 (Mukhaimer Abu Sadda)教授認為，希亞‧辛瓦此行的用意是要讓以色列兌現3月下旬的承諾。

衝突解決契機

根據《CNN》報導， 以色列將於9日慶祝獨立紀念日，也將主辦15日至18日的歐洲歌唱大賽。分析師認為，以國總統納坦雅胡希望這些活動舉行時，以色列能夠不受戰火威脅。半島電視台的福西特表示，以色列可能會顧忌這兩場重大活動而不會全面展開火力還擊，因此此刻會是要求以色列兌現對加薩地區承諾很好的時機。

聯合國中東和平進程特別協調員尼古拉•姆拉德諾夫宣布，他正與埃及一同努力協調以色列與哈瑪斯政權的衝突，並呼籲雙方停止攻擊行動，以免釀成更嚴重的後果。

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以色列卡達埃及

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