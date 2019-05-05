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以色列報復空襲加薩 炸死1歲女嬰與她懷孕的母親

2019-05-05 11:34聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

以色列4日空襲加薩市，多棟建築物爆炸。法新社
以色列4日空襲加薩市，多棟建築物爆炸。法新社
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加薩武裝分子4日向以色列發射約250枚火箭，以色列報復式空襲加薩100多個目標，這波擴大攻擊總共造成6名巴勒斯坦人喪生，包括1名1歲女嬰與她懷孕的母親，以色列則有4人受傷。 

根據CNN報導，衝突發生於4日早晨，加薩武裝分子在1小時內發射近50枚火箭，並持續發射到傍晚。以色列國防軍（IDF）的鐵穹防禦系統攔截到許多火箭。以色列國防軍空襲了武裝分子在加薩130處目標以回應攻擊，包括隧道、火箭發射處以及其他哈瑪斯及伊斯蘭聖戰組織軍事用地。

加薩官方衛生組織表示4名巴勒斯坦人死於此次空襲，包含1名1歲女嬰及她懷孕的母親，而另一個空襲造成2名巴勒斯坦人死亡、18名受傷。

土耳其譴責以色列空襲該國阿納多魯新聞社（Anadolu Agency）大樓，但以色列表示此大樓為哈瑪斯軍事情報基地。土耳其總統發言人說，我們呼籲所有政府一起維護媒體自由，請土耳其駐美大使館加入抵制以色列政府。

以色列緊急救護中心說火箭攻擊造成2名以色列人受傷。1名為居住在迦特鎮（Kiryat Gat）的80歲婦人，1名為居住在阿什克隆（Ashkelon）的49歲男子，2人皆被彈片噴射受傷。以色列表示將關閉兩條以色列及加薩間的通道及加薩釣魚區，釣魚區在上周以色列海岸線受到攻擊後就限制開放6海里。

4日的火箭攻擊事發於2名哈瑪斯的武裝分子在以色列罷工中被殺害，以色列在2名士兵被狙擊手攻擊後隨即空襲加薩邊界。

另外2名巴勒斯坦人3日於加薩被以色列軍隊殺害。這是4月以色列選舉後第一起擴大衝突，在選舉前埃及曾在以色列及哈瑪斯間成功調停。以色列沒有公開承認這場協議，但協議內容包括放寬對加薩200萬居民的限制。而哈瑪斯官方聲明表示以色列並未履行承諾讓卡達金援的百萬美元資金盡快轉出。

以色列同時也在準備下周的獨立日以及兩周後的歐洲歌唱大賽，但專家分析以色列總理內唐亞胡傾向局勢比較穩定後再舉行。

聯合國中東和平計畫專員馬德諾夫（Nickolay Mladenov）呼籲雙方立即和解否則造成大量死傷。聯合國正與埃及合作協議雙方停火，讓加薩居民不再受難。

以色列空襲火箭

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