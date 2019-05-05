專家：北韓再試射顯示金正恩日益悲觀 似決定一意孤行

2019-05-05 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



紐約時報4日引述專家的分析報導，從北韓4日的短程武器測試來看，北韓領導人金正恩對於與美國總統川普達成協議越來越悲觀，長期而言，金似乎已決定一意孤行。

紐時指出，在北韓4日測試火箭彈射器及戰術導向武器之前數周，川普曾阻止美國財政部宣布加強對北韓實施經濟制裁，白宮發言人當時說，理由是「川普總統喜歡金正恩主席，且覺得無需更多制裁」。

但在川普去年大膽實驗他與金正恩的個人外交近一年後，川普已發現，他跟金正恩的友誼或許能產製叫好叫座的電視秀，但那並非減少核武擴散的策略。實際上，雙方朝向和平根本沒走多遠；美國情報單位在今年一月告訴國會，北韓過去一年製造了更多核原料，且將數量不明的那些原料化為新武器。

紐時說，多位分析家認為，北韓原已承諾不再核試且不再試射洲際彈道飛彈，４日的測試顯示金正恩正在有意無意地考慮打破上述承諾；這是故意增加川普的壓力，期能讓美國重回談判桌。

首爾慶南大學遠東研究所北韓專家李炳哲（Lee Byong-Chul）以「挑釁」形容北韓4日的舉動，他說，這項挑釁意謂金正恩對於可能與川普達成協議一事「變得越來越悲觀」。

李炳哲還說：「北韓可能會按美方的回應，做些小幅調整，但長期而言，似乎越來越明確的是，金正恩已決定按自己的意思行事。」

紐時說，金正恩似乎是藉由近幾周逐步增加武器測試的射程，仔細調整他對付川普的各種選項。多位分析家說，北韓試射短程武器可能是意圖在不過分挑釁川普的情況下，打破目前的美朝談判僵局。