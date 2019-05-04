親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新日皇德仁即位
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

韓國瑜答詢跳針發大財掀風波 自經區爭議一次看懂

影／俄間諜白鯨「叛逃」挪威 成當地大明星

2019-05-04 16:54聯合報 記者周辰陽╱即時報導

挪威北極海上周出現一隻友善的白鯨，因身上綁有可裝上攝影機的挽具，被懷疑曾接受俄羅斯軍方訓練。這頭白鯨現賴在挪威海域不走，不斷討吃討玩、成為當地居民新寵兒，還被開玩笑稱是從俄國「叛逃到挪威」的「間諜白鯨」。

根據報導，「間諜白鯨」不同於一般白鯨，非常親近人類，聽到有人呼喚就會游過來，讓人摸摸鼻子，許多人蜂擁而至就是為了看牠一眼。網路流傳的影像顯示，牠會讓人直接餵食，會表演跳出水中與繞圈圈等把戲，牠還會玩拋接遊戲，將扔到海中的救生圈叼起帶回碼頭，對陸地上好奇看著牠的狗狗也展現出興趣。

亨墨菲斯（Hammerfest）居民古倫（Tor Arild Guleng）表示，他到附近的峽灣尋找白鯨，意外發現牠直接朝著他的小船遊過來，頭伸出水面約30秒，好像在等候指令，還游上一小時跟著他回港，引發一陣騷動。古倫指白鯨就像一條聽話的狗跟著他，完全不像野生動物。

挪威廣播公司（NRK）當地分社上臉書發起為白鯨徵名活動，目前收到超過1000個建議。其中，最受歡迎的前三名分別是「鯨魚弗拉迪米爾」（Hvladimir，「hval」是挪威語的鯨魚，弗拉迪米爾是俄國男子大眾名，也是總統普亭的名字）、「情報員詹姆士．白鯨」（即007）與「白色俄羅斯人」。

目前白鯨依舊來歷不明，古倫也不覺得很快會有結論，畢竟「不確定有人會承認弄丟一條白鯨」。他還表示，居民對白鯨出現是喜憂參半。一方面很樂意跟牠玩成一塊，一方面也擔心牠不知道怎麼打獵捕食，被野放後可能活不下去。

「這是有自由意志的動物，」古倫表示：「牠可不是玩具。」

挪威居民薩瑟（Linn Saether）4月29日與出現在挪威北極海的友善白鯨自...
挪威居民薩瑟（Linn Saether）4月29日與出現在挪威北極海的友善白鯨自拍。這頭白鯨被懷疑曾接受俄羅斯軍方訓練，非常親近人類，還被笑稱是從俄國「叛逃」到挪威的「間諜白鯨」。美聯/Linn Saether
分享

挪威俄羅斯鯨魚

相關新聞

強暴柏加大酒醉女生 男子被判刑8年

2019-05-04 15:47

日本女師傅成功挑戰把麵包細切過百塊 每片1.1毫米

2019-05-04 13:29

好狗命! 這條臘腸狗去過33個國家

2019-05-04 12:24

暴民攻打病院的謊言？巴黎五一「硝石庫醫院事件」

2019-05-04 11:00

新技術! 鮮奶可保存兩個月

2019-05-04 09:36

影／華府國際花卉展 「台灣造型」蝴蝶蘭參展

2019-05-04 09:21

英國少男將狗從懸崖拋落大海引網民震怒 警方已介入調查

2019-05-03 20:50

影／首例！美無人機成功運送移植用腎臟

2019-05-03 16:50

受困西班牙農田的摩洛哥婦女：為了溫飽，我只能讓雇主性侵

2019-05-03 16:03

日本溫泉小鮮肉振興計畫 若男將歡迎您

2019-05-03 11:31

世界唯一室內水上市場的百貨 就在泰國曼谷

2019-05-03 11:29

向世界開放的心 瑞典人英語頂尖的祕訣

2019-05-02 15:44

習慣遊走虛擬世界 年輕人愛戴口罩是一種心理防禦

2019-04-29 15:14

全球僅剩3隻 稀有斑鱉快絕種

2019-04-15 21:38
看更多

熱門文章

影／泰王加冕前先娶妻 前空姐「趴地成婚」變王后

2019-05-03 18:01

美一架波音737降落發生意外 衝出跑道掉入河中

2019-05-04 11:16

波音737 客機衝出跑道掉落河中 機上143人獲救

2019-05-04 11:50

美最強突擊兵這樣誕生的…國軍有多少能戰？

2019-05-04 11:00

亞洲瘋狂富豪是真的！ 住一晚300萬元的世界級度假天堂

2019-05-03 21:05

南韓軍方：北韓今晨向東海方向發射一枚短程飛彈

2019-05-04 08:59

泰王拉瑪十世今加冕 完成神格化儀式

2019-05-04 10:00

俄羅斯：準備好售土耳其蘇愷57

2019-05-03 21:58

新泰王不改率性本色 與先王蒲美蓬行事作風差很大

2019-05-04 11:32

巴菲特也買亞馬遜股票！股神給投資人2大啟示

2019-05-03 21:46

馬國釋放段氏香 金正男謀殺案結了

2019-05-03 23:53

新技術! 鮮奶可保存兩個月

2019-05-04 09:36

泰王今補辦登基大典 王權大擴張

2019-05-03 23:48

策略師看美元 還會強勢半年

2019-05-04 01:36

英國少男將狗從懸崖拋落大海引網民震怒 警方已介入調查

2019-05-03 20:50

南韓海產標示騙很大！逾半壽司亂標 明蝦全是假

2019-05-04 15:25

駐沖繩美海軍陸戰隊 最快2024年秋移師關島

2019-05-04 06:21

日本女師傅成功挑戰把麵包細切過百塊 每片1.1毫米

2019-05-04 13:29

中國非洲豬瘟恐掀全球物價漲勢 衝擊經濟成長

2019-05-03 22:39

準媽媽分娩前忍痛忙化妝 只為生嬰後拍倩影放IG

2019-05-03 21:09

影／強烈氣旋登陸印度 吹爆門窗玻璃威力驚人

2019-05-04 12:35

股神認錯 波克夏買亞馬遜股票

2019-05-03 23:53

梅根生了? 英博弈業者停止接受下注

2019-05-03 20:11

韓媒快訊：北韓發射短程飛彈

2019-05-04 08:53

南韓：北韓今早發射了數枚「短距飛行體」

2019-05-04 09:48

貝佐斯防暗殺 斥資550萬裝防爆防彈窗

2019-05-03 20:34

日皇德仁首次民眾參賀 14萬人從皇居排到東京車站

2019-05-04 16:20

跟著股神...七人變億萬富豪

2019-05-03 23:39

美國忌憚中國核潛艦 上演「獵殺紅色十月」

2019-05-04 16:49

阿姆斯特丹2030年全面禁止燃油汽機車

2019-05-04 11:10

好狗命! 這條臘腸狗去過33個國家

2019-05-04 12:24

驚喜 美就業人口大增

2019-05-04 01:33

不滿脫歐延宕 英地方選舉 兩大黨嘗到大敗

2019-05-03 23:56

比自助報到更簡單 靠臉就能輕鬆託運行李、登機！

2019-05-04 14:35

東協+3換匯架構 擬納人民幣、日圓

2019-05-04 00:04

曾釀兩死！英連鎖咖啡廳推新舉 標清所有成分

2019-05-04 10:24

美國4月就業數據偏強 美股及美元溫和走升

2019-05-03 20:58

愛迪達UA報喜 Q1獲利超預期

2019-05-04 01:41

影／俄間諜白鯨「叛逃」挪威 成當地大明星

2019-05-04 16:54

時隔29年 日皇接受民眾朝賀即位

2019-05-04 09:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top