影／俄間諜白鯨「叛逃」挪威 成當地大明星

2019-05-04 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



挪威北極海上周出現一隻友善的白鯨，因身上綁有可裝上攝影機的挽具，被懷疑曾接受俄羅斯軍方訓練。這頭白鯨現賴在挪威海域不走，不斷討吃討玩、成為當地居民新寵兒，還被開玩笑稱是從俄國「叛逃到挪威」的「間諜白鯨」。

根據報導，「間諜白鯨」不同於一般白鯨，非常親近人類，聽到有人呼喚就會游過來，讓人摸摸鼻子，許多人蜂擁而至就是為了看牠一眼。網路流傳的影像顯示，牠會讓人直接餵食，會表演跳出水中與繞圈圈等把戲，牠還會玩拋接遊戲，將扔到海中的救生圈叼起帶回碼頭，對陸地上好奇看著牠的狗狗也展現出興趣。

亨墨菲斯（Hammerfest）居民古倫（Tor Arild Guleng）表示，他到附近的峽灣尋找白鯨，意外發現牠直接朝著他的小船遊過來，頭伸出水面約30秒，好像在等候指令，還游上一小時跟著他回港，引發一陣騷動。古倫指白鯨就像一條聽話的狗跟著他，完全不像野生動物。

挪威廣播公司（NRK）當地分社上臉書發起為白鯨徵名活動，目前收到超過1000個建議。其中，最受歡迎的前三名分別是「鯨魚弗拉迪米爾」（Hvladimir，「hval」是挪威語的鯨魚，弗拉迪米爾是俄國男子大眾名，也是總統普亭的名字）、「情報員詹姆士．白鯨」（即007）與「白色俄羅斯人」。

目前白鯨依舊來歷不明，古倫也不覺得很快會有結論，畢竟「不確定有人會承認弄丟一條白鯨」。他還表示，居民對白鯨出現是喜憂參半。一方面很樂意跟牠玩成一塊，一方面也擔心牠不知道怎麼打獵捕食，被野放後可能活不下去。