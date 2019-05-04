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美國忌憚中國核潛艦 上演「獵殺紅色十月」

2019-05-04 16:49世界日報 記者周辰陽／北京4日電

來源：聯合新聞網

[複製]美中上演《獵殺紅色十月》中國核潛艦這點讓美忌憚 張幼芳
[複製]美中上演《獵殺紅色十月》中國核潛艦這點讓美忌憚 張幼芳
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美國國防部2日發布2019年度「中國軍事與安全發展態勢報告」，稱中國正持續推動軍力現代化。近期路透中國特別報導也指出，中國海軍水下戰力有長足進展，其中又以能搭載核彈的核子潛艦最讓美國忌憚，美軍也正展開密切追蹤，情節宛如電影《獵殺紅色十月》（The Hunt for Red October）。

中國向來表示，不會改變「任何時候、任何情況下，將不會首先使用核武」的承諾，代表一旦有國家發射核武就會以核武反擊。如果陸上的核彈發射井被毀，彈道飛彈潛艦就能從水下發動第二擊報復，此舉亦將強化中國國防能力。

美國國防部去年8月認證解放軍的海上核子威懾力量的可靠度與可行性。路透消息來源指出，中國海軍軍艦隊已派遣北約代號「晉級」的094型核潛艦出海巡航。

據信解放軍目前擁有四艘094型核潛艦，每艘可裝備多達12枚搭載核彈頭的彈道飛彈，打擊範圍據估計約7242公里（4500英里）。換句話說，094型核潛艦駛到菲律賓東部外海即可打擊美國本土。

儘管部分專家仍懷疑中國潛艦戰力，美國與盟邦卻已著手強化追獵中國海軍潛艦，中國海軍也還以顏色，開始追蹤外國潛艦。

報導指解放軍艦隊擴充速度遠超其他國家。西方國家分析師相信，中國海軍艦隊目前擁有400艘各式軍艦與潛艦，已是世界最大的艦隊，並足以控制中國近岸海域。部分美國海軍專家相信，到2030年時，中國海軍的主要水面戰艦數目與品質可能大致與美軍並駕齊驅。

路透也表示，中國海軍要成為世界海軍強權仍須克服諸多挑戰，包括關鍵海軍科技仍落後，甚至船艦發動機、武器及感應器還得仰賴外國供應，在反潛作戰上也還差美國一大截。

海軍潛艦軍艦

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