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南韓海產標示騙很大！逾半壽司亂標 明蝦全是假

2019-05-04 15:25聯合報 記者田思怡╱即時報導

英國衛報報導，根據環境正義基金會（Environmental Justice Foundation, EJF）本周公布的報告，南韓海產以錯誤標示欺騙消費者的行為猖獗，有超過三分之一的採樣亂標。

在受檢的所有壽司樣本中，有超過一半（53.9%）標示錯誤，逾三分之一的鮮魚（38.9%）和生魚片（33.6%）標示不正確。

在受檢的明蝦中，沒有一隻品種標示正確，近三分之一（27.8%）的小鬚鯨其實是海豚，或是受南韓法律保護的江豚。海豚肉含有高濃度的汞，足以構成危險。

研究人員主要在首都首爾採樣，首爾的餐廳、魚市和網購海產的標示錯誤率最高。被錯誤標示比率最高的有白鰻（67.7%）、美鰩（53.3%）和普通章魚（52.9%）。

這篇研究報告的主要調查人員金漢民（譯音）表示，研究結果不應被視為首爾獨有的通病，「在韓國銷售的許多海產來自日本或中國，有些種類我們用DNA驗不出來，因此實際詐欺的數量可能更大。」

他說：「在首爾以外的其他省分，許多超市和大超商規定不嚴格，值得多加注意。」

南韓是個人平均吃海產最多的國家之一，這項研究結果可能對改進自發性海產追蹤制度形成壓力。　

環境正義基金會執行長特倫特（Steve Trent）表示：「這些研究結果令人震驚，說明南韓政府未認真看待此事，南韓海產追蹤制已實行了11年，但只有不到五分之一的業者參與。」

海產詐欺不只傷害消費者的健康和荷包，也會衝擊海洋生態環境，標示錯誤的海產經常來自非法、沒有紀錄和未經規範的捕魚。

特倫特指出，把劍魚標成黑鮪魚，可以賣四、五倍的價格。海產來路不明也引起食安和衛生憂慮。

首爾的鷺梁津水産市場。美聯社
首爾的鷺梁津水産市場。美聯社
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南韓生魚片韓國詐欺

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