親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新日皇德仁即位
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

韓國瑜答詢跳針發大財掀風波 自經區爭議一次看懂

鬧場！右翼挺川普集會與反川團體互噴 警封鎖街

2019-05-04 16:07世界日報 記者李╱舊金山報導

右翼人士金山大集會 力挺川普 李
右翼人士金山大集會 力挺川普 李
分享
全國右翼人士發起的舊金山集會，3日下午吸引了大約60人聚集在舊金山市政廳廣場前。示威者高喊支持川普、要求言論自由的口號。不少本地左派反川普團體也到場抗議，與右翼人士對罵。大批警員到場戒備，並且封鎖市政廳前的Polk街一段。

右翼人士發起的集會，源於多名右翼保守派人士的社交媒體帳號被推特封禁。就在集會的前一天，臉書也封禁了多名知名的右翼保守派人士的帳號，引起有關憲法第一修正案（First Amendment）保障言論自由的爭議。

也有大量本地華裔面孔參與集會，包括共和黨籍的市長候選人李愛晨（Ellen Lee Zhou），前灣區捷運董事候選人趙怡華（Eva Chao），以及多位日落區、英格賽區的活躍人士。

李愛晨在集會中壓軸講話。她表示，自己是一位華人移民，因此不可能是所謂的「種族歧視者」，她形容自己遵守法律，反對政府的貪污，同時也是一位基督徒。李愛晨致辭時，要求大家要勇敢地說出自己的見解，如果熱愛川普，也要勇敢地表達出來。右翼代表不停歡呼致意支持她，現場也有不少李愛晨的華人支持者在幫忙舉牌徵集簽字。

另一位華人古俊賢，一直在現場揮舞川普的旗幟。他說，亞裔社區都應該支持網絡上的平等，現在科技社交媒體公司被矽谷壟斷，因此他站出來要求言論自由。前捷運董事候選人趙怡華表示，參與這個集會，正是因為現在第一修正案遭到破壞，他們的言論不被歡迎和接受，因此沒有了言論自由。她也抨擊在選舉期間有英文媒體對她的報導不實，認為媒體應該尊重事實，報導事實。

就在市府廣場的街對面，一群「拒絕法西斯主義」（Refuse Fascism）的反對川普的左翼人士，對著市府前的集會人士大喊口號，認為川普的白人至上主義是在開歷史的倒車。

右翼人士金山大集會 力挺川普 李
右翼人士金山大集會 力挺川普 李
分享

川普舊金山捷運

相關新聞

美國忌憚中國核潛艦 上演「獵殺紅色十月」

2019-05-04 16:49

美軍用波音737佛州墜河 143人全數獲救21人送醫

2019-05-04 15:53

川普與普亭電話暢談1小時：俄國騙局？ 沒有勾結

2019-05-04 15:11

北韓射短程發射體 川金二會破局後緊張升溫

2019-05-04 14:11

影／強烈氣旋登陸印度 吹爆門窗玻璃威力驚人

2019-05-04 12:35

波音737 客機衝出跑道掉落河中 機上143人獲救

2019-05-04 11:50

新泰王不改率性本色 與先王蒲美蓬行事作風差很大

2019-05-04 11:32

美一架波音737降落發生意外 衝出跑道掉入河中

2019-05-04 11:16

阿姆斯特丹2030年全面禁止燃油汽機車

2019-05-04 11:10

泰王拉瑪十世今加冕 完成神格化儀式

2019-05-04 10:00

南韓：北韓今早發射了數枚「短距飛行體」

2019-05-04 09:48

埃及觀光業好轉 威脅紅海珊瑚礁

2019-05-04 09:13

南韓軍方：北韓今晨向東海方向發射一枚短程飛彈

2019-05-04 08:59

韓媒快訊：北韓發射短程飛彈

2019-05-04 08:53

泰王加冕 穩政局添助力

2019-05-04 01:37

不滿脫歐延宕 英地方選舉 兩大黨嘗到大敗

2019-05-03 23:56

馬國釋放段氏香 金正男謀殺案結了

2019-05-03 23:53

泰王今補辦登基大典 王權大擴張

2019-05-03 23:48

俄羅斯：準備好售土耳其蘇愷57

2019-05-03 21:58

梅根生了? 英博弈業者停止接受下注

2019-05-03 20:11

影／泰王加冕前先娶妻 前空姐「趴地成婚」變王后

2019-05-03 18:01

日相安倍：願會北韓金正恩 不預設任何條件

2019-05-03 17:30

中國打壓？倫敦金融城不准台灣隊伍參加遊行

2019-05-03 17:12

復活節連環爆炸恐攻 斯里蘭卡確認9嫌身分

2019-05-03 16:01

瘟疫方舟？山達基教郵輪爆發麻疹，聖露西亞全船隔離

2019-05-03 15:22

紐西蘭總理宣布與男友訂婚！愛情長跑六年終捎喜訊

2019-05-03 15:21

影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念

2019-04-16 12:51

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

影／泰王加冕前先娶妻 前空姐「趴地成婚」變王后

2019-05-03 18:01

美一架波音737降落發生意外 衝出跑道掉入河中

2019-05-04 11:16

波音737 客機衝出跑道掉落河中 機上143人獲救

2019-05-04 11:50

美最強突擊兵這樣誕生的…國軍有多少能戰？

2019-05-04 11:00

亞洲瘋狂富豪是真的！ 住一晚300萬元的世界級度假天堂

2019-05-03 21:05

南韓軍方：北韓今晨向東海方向發射一枚短程飛彈

2019-05-04 08:59

泰王拉瑪十世今加冕 完成神格化儀式

2019-05-04 10:00

俄羅斯：準備好售土耳其蘇愷57

2019-05-03 21:58

新泰王不改率性本色 與先王蒲美蓬行事作風差很大

2019-05-04 11:32

巴菲特也買亞馬遜股票！股神給投資人2大啟示

2019-05-03 21:46

馬國釋放段氏香 金正男謀殺案結了

2019-05-03 23:53

新技術! 鮮奶可保存兩個月

2019-05-04 09:36

泰王今補辦登基大典 王權大擴張

2019-05-03 23:48

南韓海產標示騙很大！逾半壽司亂標 明蝦全是假

2019-05-04 15:25

策略師看美元 還會強勢半年

2019-05-04 01:36

英國少男將狗從懸崖拋落大海引網民震怒 警方已介入調查

2019-05-03 20:50

駐沖繩美海軍陸戰隊 最快2024年秋移師關島

2019-05-04 06:21

日本女師傅成功挑戰把麵包細切過百塊 每片1.1毫米

2019-05-04 13:29

中國非洲豬瘟恐掀全球物價漲勢 衝擊經濟成長

2019-05-03 22:39

準媽媽分娩前忍痛忙化妝 只為生嬰後拍倩影放IG

2019-05-03 21:09

影／強烈氣旋登陸印度 吹爆門窗玻璃威力驚人

2019-05-04 12:35

股神認錯 波克夏買亞馬遜股票

2019-05-03 23:53

梅根生了? 英博弈業者停止接受下注

2019-05-03 20:11

韓媒快訊：北韓發射短程飛彈

2019-05-04 08:53

南韓：北韓今早發射了數枚「短距飛行體」

2019-05-04 09:48

貝佐斯防暗殺 斥資550萬裝防爆防彈窗

2019-05-03 20:34

日皇德仁首次民眾參賀 14萬人從皇居排到東京車站

2019-05-04 16:20

美國忌憚中國核潛艦 上演「獵殺紅色十月」

2019-05-04 16:49

跟著股神...七人變億萬富豪

2019-05-03 23:39

阿姆斯特丹2030年全面禁止燃油汽機車

2019-05-04 11:10

好狗命! 這條臘腸狗去過33個國家

2019-05-04 12:24

驚喜 美就業人口大增

2019-05-04 01:33

影／俄間諜白鯨「叛逃」挪威 成當地大明星

2019-05-04 16:54

不滿脫歐延宕 英地方選舉 兩大黨嘗到大敗

2019-05-03 23:56

比自助報到更簡單 靠臉就能輕鬆託運行李、登機！

2019-05-04 14:35

東協+3換匯架構 擬納人民幣、日圓

2019-05-04 00:04

曾釀兩死！英連鎖咖啡廳推新舉 標清所有成分

2019-05-04 10:24

美國4月就業數據偏強 美股及美元溫和走升

2019-05-03 20:58

愛迪達UA報喜 Q1獲利超預期

2019-05-04 01:41

時隔29年 日皇接受民眾朝賀即位

2019-05-04 09:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top