鬧場！右翼挺川普集會與反川團體互噴 警封鎖街

2019-05-04 16:07 世界日報 記者李╱舊金山報導



右翼人士金山大集會 力挺川普 李 分享 facebook 全國右翼人士發起的舊金山集會，3日下午吸引了大約60人聚集在舊金山市政廳廣場前。示威者高喊支持川普、要求言論自由的口號。不少本地左派反川普團體也到場抗議，與右翼人士對罵。大批警員到場戒備，並且封鎖市政廳前的Polk街一段。

右翼人士發起的集會，源於多名右翼保守派人士的社交媒體帳號被推特封禁。就在集會的前一天，臉書也封禁了多名知名的右翼保守派人士的帳號，引起有關憲法第一修正案（First Amendment）保障言論自由的爭議。

也有大量本地華裔面孔參與集會，包括共和黨籍的市長候選人李愛晨（Ellen Lee Zhou），前灣區捷運董事候選人趙怡華（Eva Chao），以及多位日落區、英格賽區的活躍人士。

李愛晨在集會中壓軸講話。她表示，自己是一位華人移民，因此不可能是所謂的「種族歧視者」，她形容自己遵守法律，反對政府的貪污，同時也是一位基督徒。李愛晨致辭時，要求大家要勇敢地說出自己的見解，如果熱愛川普，也要勇敢地表達出來。右翼代表不停歡呼致意支持她，現場也有不少李愛晨的華人支持者在幫忙舉牌徵集簽字。

另一位華人古俊賢，一直在現場揮舞川普的旗幟。他說，亞裔社區都應該支持網絡上的平等，現在科技社交媒體公司被矽谷壟斷，因此他站出來要求言論自由。前捷運董事候選人趙怡華表示，參與這個集會，正是因為現在第一修正案遭到破壞，他們的言論不被歡迎和接受，因此沒有了言論自由。她也抨擊在選舉期間有英文媒體對她的報導不實，認為媒體應該尊重事實，報導事實。

就在市府廣場的街對面，一群「拒絕法西斯主義」（Refuse Fascism）的反對川普的左翼人士，對著市府前的集會人士大喊口號，認為川普的白人至上主義是在開歷史的倒車。