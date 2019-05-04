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川普與普亭電話暢談1小時：俄國騙局？ 沒有勾結

2019-05-04 15:11世界日報 編譯黃秀媛／綜合3日電

川普與普亭通電話討論「俄國騙局」 趙元良
川普與普亭通電話討論「俄國騙局」 趙元良
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川普總統與俄國總統普亭3日通電話，討論所謂的「俄國騙局」；這是調查俄國干預美國選舉的特別檢察官穆勒的報告公布以來，他們首次交談，而川普表示，他們談到穆勒的調查結論，普亭忍不住失笑，「因為他知道沒有勾結」。

白宮和克里姆林宮表示，他們講了一個多小時，討論中美俄共同締結三邊武器管制協定的可能性、北韓的核武計畫、烏克蘭和委內瑞拉危機等各種事務。

川普在橢圓形辦公室向記者說：「我們對許多事情談得很好。」

他說，他們考慮締結新的核子協定，彼此減少製造核武，甚至除去現有的一些強大火力，並把中國納入這種協定。

不過，更令人感興趣的，或許是他們沒有談什麼。川普說，他沒有警告普亭不要干預美國下次選舉，而他們雖討論穆勒的調查發現，對穆勒描述俄國如何大肆干預2016年的美國選舉卻只一語帶過。

川普說：「我們談到這點，而他笑著說那是雷聲大雨點小，不過他很清楚，因為他知道沒有勾結。就是那麼回事。」

川普一直拒絕公開指責普亭干預美國選舉，而3日的電話交談顯示，穆勒報告並未能讓他相信這種威脅的嚴重性，或改變他與普亭建立更密切關係的努力。

川普稍後推文說，他們討論的話題包括「俄國騙局」，而「正如我早在獵巫展開之前很久就一直說的，與俄國、中國和每一個人好好相處是好事，不是壞事」。

川普與普亭通電話討論「俄國騙局」 趙元良
川普與普亭通電話討論「俄國騙局」 趙元良
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川普說，他和普亭主要討論其他議題，包括中美俄締結新核武協定的可能性。他說，正與中國進行貿易談判的美國官員，向中國提過這個構想，而中國「很興奮，甚至可能比貿易協定還興奮」，美俄中可能很快就會展開這種談判。

川普今年稍早宣布，他將使美國退出幾十年前與俄國簽訂的中程核武條約(INF)。此舉反映他的政府認為INF不只對更強力對抗俄國、甚至對抗中國也構成不可接受的障礙。中國軍力與當年締結INF時已不可同日而語，INF卻使美國無法部署武器對抗北京發展的一些武器。

川普普亭

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